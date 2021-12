Bonfim de Tarde, com Bell Marques, está confirmado em 2020

O Bonfim de Tarde estará de volta em 2020, dentro das celebrações em torno da Lavagem do Senhor do Bonfim, no dia 16 de janeiro (quinta-feira), a partir das 15h. A festa Open Bar volta a acontecer na Bahia Marina, reunindo o anfitrião Bell Marques e a banda É O Tchan, que prometem uma mistura de ritmos típica do Verão baiano. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira, 4, na Central do Carnaval (site e loja física) e nos balcões do Pida.

