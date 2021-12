Bloco Vale de Espuma terá duas edições em Salvador

A cantora Alinne Rosa anunciou uma nova festa para o verão baiano. O Bloco Vale de Espuma terá duas edições na capital baiana, acontecendo no Porto Salvador às 16h; a primeira edição será no dia 5 de janeiro, com convidados especiais. A segunda edição será no dia 19 de janeiro e contará com a abertura da banda É o Tchan.

A temática da festa, como o próprio nome propõe, é ser uma festa de espuma, além de ser uma prévia do bloco carnavalesco O Vale, comandado pela cantora. “Vamos fazer encontros diferentes, para fugir do convencional. O espaço é massa e a galera vai se divertir com a espuma e outras novidades que estamos preparando”, contou Alinne Rosa.

