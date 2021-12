Bloco Camaleão divulga estampas de seus abadás

O bloco Camaleão divulga nesta terça-feira, 18, os modelos dos abadás para a folia 2020, com estampas coloridas, alegres e a ‘patinha’ mais famosa do Brasil, marca registrada do bloco. Com o tema “Camaleone-se”, os foliões brincarão no domingo, segunda e terça-feira de Carnaval, no circuito Dodô (Barra-Ondina), sob o comando de Bell Marques. Considerado um dos blocos mais tradicionais da folia baiana, com mais de 40 anos de história, o Camaleão atrai milhares de associados – entre baianos e turistas do mundo inteiro – proporcionando grandes encontros de gerações que acompanham, religiosamente, o Camaleão em todos esses anos. Os abadás poderão ser retirados a partir do dia 18 no estacionamento L1 do Shopping da Bahia.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo