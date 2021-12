Bell Marques fará live direto do trio elétrico em Fortaleza

Bell Marques será o primeiro artista a fazer uma live em cima de um trio elétrico. A apresentação será transmitida de Fortaleza, no dia 25 de julho, a partir das 16h.

A data coincide com o fim de semana em que aconteceria o Fortal 2020, Carnaval fora de época que foi cancelado por conta da pandemia da Covid-19.

O show virtual reunirá os principais sucessos do artista e poderá ser acompanhado através do YouTube. Outro grande artista será confirmado em breve pela produção do evento.

Conteúdo produzido pelo site Anota Bahia.

adblock ativo