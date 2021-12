Bel Borba vai lançar série de esculturas este ano

Este ano promete ser um ano especial para Bel Borba. O artista plástico está em processo de produção de diversas novidades, em seu ateliê, localizado em Salvador. Em conversa com o Anota Bahia, ele citou que vai entregar um mural para ser colocado no Plano Inclinado Gonçalves, localizado no Centro Histórico. Além disso, está preparando uma série especial de esculturas que devem ganhar exposição por diversas cidades e por fim fará uma intervenção em homenagem as Baianas de Acarajé, no bairro de Amaralina.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo