Baiano Ricardo Castro vai integrar o Conservatório de Genebra

Nascido em Vitória da Conquista, na Bahia, criador do programa NEOJIBA - Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia e primeiro brasileiro a receber o Honorary Membership da Royal Philharmonic Society, Ricardo Castro é o maior orgulho do Brasil no mundo da música e também da consciência, da alma, do profissionalismo. Um farol.

Prova disso é que ele acaba de ser selecionado para comandar uma das classes de piano do Conservatório de Genebra, na Suíça. Em uma conversa exclusiva com o Anota Bahia, direto da cidade europeia, ele contou sobre o processo: "A classe de piano do Conservatório de Genebra foi criada em 1835, por Franz Liszt, grande compositor e pianista húngaro. De lá para cá, artistas geniais como Dinu Lipatti, Nikita Magaloff e Maria Tipo lecionaram piano no conservatório, que hoje é uma universidade e se chama Haute Ecole de Musique de Genève", nos disse.

"Eles abriram uma vaga para as classes de piano e eu concorri com mais de 80 candidatos do mundo todo, onde 08 foram escolhidos para provas presenciais e desses, fui selecionado para assumir uma das classes de piano da instituição. Assumo já a partir de setembro deste ano. Ainda no ano acadêmico de 2020 e 2021 continuarei como docente da Haute Ecole de Musique de Lausanne, na Suíça, e da Scuola di Musica di Fiesole, na Itália", revelou.

