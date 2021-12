Artista mineiro Lumumba assina a decoração de Natal do Pasta em Casa

O artista visual mineiro Lumumba foi recrutado pelos empresários Valeska Calazans e Celso Vieira para pilotar a decoração de Natal do restaurante Pasta em Casa, localizado no Rio Vermelho, com a ideia de criar o Natal do Pasta, que permeia a ambientação e o cardápio do espaço. Depois de assinar as cenografias no Bar da Onça e A Casa do Porco, em São Paulo, Lumumba criou exclusivamente para o espaço A Fantástica Fábrica de Macarrão, com dois cenários inspirados no filme A Origem dos Guardiões, produção de Guillermo del Toro. Toda feita à mão, a cenografia traz fadas, cozinheiros e duendes entre arabescos, carretilhas e engrenagens. “O cenário principal é uma exaltação à cozinha italiana e à arte de fazer massas. A peça central, instalada no teto, é inspirada num carrossel famoso na cidade de Florença”, destaca o artista.

