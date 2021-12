Aninha Marques acompanha Bell Marques no Camarote do Nana

O Camarote do Nana, que em 2020 teve o tema “Império do Axé”, está rendido ao imperador da causa, Bell Marques, que faz um dos shows mais esperados da folia nesta noite. Mas os olhares de admiração se dirigem com fervor para Aninha Marques, que desde o início da folia acompanha Bell, e hoje esteve ao seu lado desde o primeiro instante de Camaleão. Com o Anota Bahia, ela compartilhou a dimensão da parceria: “Neste período, eu só me dedico a ele”, disse. Agora acompanhada de amizades e familiares, Aninha, que passou a ser uma das personalidades mais queridas do Carnaval, recebe o carinho dos súditos do império; ela, a Imperatriz.

