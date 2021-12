André Marques é presença confirmada no Camarote da Veveta

O ator e apresentador da TV Globo, André Marques, desembarcou em Salvador nesta terça-feira, 18, e partiu para a Praia do Forte, onde aproveita um momento de descanso antes da maratona do Carnaval. Ele, inclusive, é presença confirmada no Camarote da Veveta, espaço localizado na Barra, que tem como media partner o Anota Bahia.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo