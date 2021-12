André Gagliano comemora aniversário em Orlando

O empresário André Gagliano, sócio do Grupo San Sebastian, foi passar o aniversário em Orlando (EUA) com um grupo de amigos. Dentre eles, o sócio José Augusto Vasconcelos. Gagliano aproveita a curta temporada de férias para descansar da agenda intensa de Carnaval, quando o Grupo San Folia bateu recorde de vendas com blocos como Blow Out e O Vale. Após o descanso, André retorna com tudo para realizar festas como a Micareta Salvador, que ganhou uma versão em São Paulo nos dias 12 e 13 de junho, no Sambódromo do Anhembi.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo