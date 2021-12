Alex Atala elege o Amado com um dos melhores restaurantes do país

O chef Alex Atala, ganhador de duas estrelas Michelin, revelou em entrevista para o jornal O Globo, que o restaurante Amado, do chef e restauranteur Edinho Engel, é um de seus preferidos no Brasil. Atala não poupou elogios ao Amado, ao afirmar que o diferencial de Engel é a mistura das diversas regiões do país que o chef realiza em seus pratos. “É um dos grandes embaixadores da gastronomia regional brasileira”, disse Atala. Os pratos Nirá com Caramelo de Tamarindo e o Peixe em Crosta de Castanha de Caju foram ressaltados como sendo alguns dos destaques do Amado, que foi o único da Bahia a entrar na lista de melhores restaurantes do mundo, da britânica 50 Best Discovery. Além disso, a localização do Amado, com vista paradisíaca para a Baía de Todos-os-Santos, também foi destacada por Alex Atala e pela 50 Best Discovery, que classificou o restaurante como um dos mais sofisticados do estado.

adblock ativo