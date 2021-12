Água de Coco e Coca-Cola lançam coleção-cápsula para o Carnaval

Uma parceria entre a loja de moda beachwear Água de Coco e a Coca-Cola deu origem a uma coleção-cápsula lançada, especialmente, para o Carnaval 2020. “A Última Coca-Cola do Deserto” é um projeto que oferta looks que mesclam o conforto e o estilo com a leveza inspirada pela festa: não falta bom humor nos maiôs, biquínis, sungas, bermudas, shorts e camisas da coleção, que promete atrair olhares e atenção na maior festa do planeta.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo