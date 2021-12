Adriano Mascarenhas vai palestrar no maior evento mundial de arquitetura

Sócio-diretor do escritório Sotero Arquitetos, Adriano Mascarenhas confirmou sua participação como palestrante no 27º Congresso Mundial de Arquitetos – UIA 2020 RIO, o maior evento mundial das áreas da arquitetura e do urbanismo, que ocorrerá em julho do próximo ano no Rio de Janeiro, sob o tema “Todos os Mundos, Um Só Mundo, Arquitetura 21″.

Adriano Mascarenhas é reconhecido pelas grandes contribuições dadas às paisagens urbanas de Salvador, ele assinou projetos emblemáticos como as requalificações da ladeira do Curuzu, do Caminho da Fé e da Colina Sagrada do Senhor do Bonfim, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

