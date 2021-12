Adriana Régis lança coleção idealizada para o Réveillon

A empresária Adriana Régis, que comanda a marca Thereza Priore, recebeu, ao lado da filha Tetê e da irmã Fernanda, cerca de 70 convidadas, em um almoço, na tarde desta quarta-feira, 11, no Restaurante DAS, na Bahia Marina. Por lá, celebrou as conquistas do ano e em seguida apresentou a coleção Despertar, idealizada para o Réveillon.

Veja mais notícias no Anota Bahia

Adriana Régis e Daniel Montheiro | Foto: Álem Silva

Adriana Régis | Foto: Álem Silva

Ana Suely Vieira, Adriana Régis e Isabella Tavares | Foto: Álem Silva

Consuelo e Lourdinha Medauar com Adriana Regis | Foto: Álem Silva

Decor por Florella e mesa por Manuela Villas Boas | Foto: Álem Silva

Marcio Sobral, Adriana Regis e Jo Abreu | Foto: Álem Silva

Mary Galvão, Cristina Mendonça e Adriana Régis | Foto: Álem Silva

Nadja Bastos, Adriana Régis e Elaine Nogueira | Foto: Álem Silva

Tetê, Adriana e Fernanda Régis | Foto: Álem Silva

adblock ativo