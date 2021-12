Accessing Comunicação assina concepção visual do Camarote da Veveta

Um dos destaques do Camarote da Veveta tem sido o conceito gráfico, integralmente desenvolvido pela Accessing, empresa de comunicação comandada pelos empresários Netto Teixeira e Andreiv Vasconcelos. Inspirados na Pop Art dos anos 50, a Accessing desenvolveu a marca, as camisas e o camarote buscando cores, referências a movimento, diversão e carnaval que carregassem a força da assinatura de Ivete Sangalo. A empresa foi parceira da arquiteta Babbie Becattini, que realizou o projeto e a cenografia do espaço. Destaques para o instagramável destinado ao folião pipoca, que pode tirar fotos ao nível do solo com a cantora ao fundo, e ao sun deck com uma das mais belas vistas para o mar do circuito Barra-Ondina, um dos pontos mais admirados pelos convidados. A Accessing também é responsável por todas as ações da Dafiti no camarote, no Bloco Coruja, no Sbt Folia e pelo espaço do salão Dafiti no Planeta Band.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo