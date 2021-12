ABM e SPBA promovem palestra sobre coronavírus em Salvador

A Associação Bahiana de Medicina e a Sociedade de Pneumologia da Bahia (SPBA) vão realizar, no dia 16 de março, às 18h30, na sede da ABM, em Ondina, um evento gratuito para falar sobre o “Covid-19” (um dos tipos de coronavírus).

A abertura vai ser feita pela presidente da SPBA, Dra. Rosana Franco, e a debatedora será a infectologista Dra. Nanci Silva. O Dr. Gúbio Campos vai abordar a questão a partir de sua especialidade, a virologia; e as visões do pneumologista Dr. Almério Machado Júnior e do radiologista Dr. Hugo Carneiro completam a programação. Após as exposições, será aberto um espaço para debate e esclarecimento de dúvidas.

As inscrições podem ser realizadas através do site

