Yes, they can!

Com curiosidade, entusiasmo e dúvidas, acompanho de perto, há anos, a evolução do futebol nos Estados Unidos. O país do football jogado com as mãos, que tem ainda no beisebol e no basquete outras duas grandes paixões, gradualmente vê o soccer tomar conta de boa parte da nação, tanto como atividade física, quanto pelo entretenimento televisivo e esportivo.



Quem afirma que o americano "não dá bola ao futebol" e que lá isso é, no máximo, "um esporte de mulheres e crianças", o diz por ignorância ou arrogância, repetindo o que boa parte da própria população dos EUA faz, principalmente aquela ligada ao tradicionalismo exacerbado do partido republicano, com um preconceito nada disfarçado contra imigrantes, sobretudo latinos. O fato é que, mesmo antes de sediar o Mundial de 1994, o país apresenta um claro desenvolvimento, dentro e fora de campo.



Os EUA se classificaram às últimas sete edições de Copa do Mundo, passando por quatro vezes à 2ª fase da competição (1994, 2002, 2010 e 2014), indo às quartas no torneio disputado no Japão/Coreia do Sul. Dados da U.S. Soccer, a federação nacional de futebol, indicam que de 1990 a 2006, o número de praticantes do esporte subiu de 8 milhões para 24 milhões. Estima-se que haja, atualmente, mais de 30 milhões de americanos envolvidos com a modalidade, ou seja, quase 10% da população do país - que tem 314 milhões de habitantes.



A U.S. Soccer tem ainda 4,2 milhões de atletas inscritos, sendo 2,5 milhões de homens e 1,7 milhões de mulheres. A Liga Nacional de Futebol, MLS, possui hoje 19 equipes e terá 23 em 2017. Hoje, é o 10º campeonato em média de público, com 18.845 espectadores por jogo, média é muito superior ao Brasil (12.971). Além disso, a ocupação média dos estádios da MLS chega a 91%, contra apenas 38% do Campeonato Brasileiro.



O fenômeno agora passa também para a TV. A audiência média da transmissão do jogo da seleção americana contra Portugal foi de 24,7 milhões de espectadores, em duas emissoras diferentes, números que passam, até com uma certa folga, aqueles obtidos nas finais da NBA, entre Heat e Spurs (15,5 milhões), e a World Series de 2013 (beisebol), entre Cardinals e Red Sox, com 14,9 milhões.



Não é à toa, portanto, que o americanos lideram o ranking de estrangeiros que compraram ingressos para a Copa do Mundo. Foram 187 mil bilhetes, mas que o triplo da Alemanha, 2ª colocada com 57 mil ingressos.



Não morro de amores pelos Estados Unidos e sua política internacional, mas em termos de política de esportes, eles têm todo meu respeito, não só na invejável estrutura para seus atletas de alto rendimento, mas sobretudo para o esporte voltado para educação e saúde, nas escolas e áreas de domínio público. Dia 1º de julho, estarei na Fonte Nova torcendo por eles contra a Bélgica.

