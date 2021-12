Vou surfar essa onda

Após muito pedir aos meus pais, ganhei uma prancha de surfe ao completar 10 anos. Queria embarcar na nova moda da galera do meu prédio. Fui com ela só umas cinco vezes ao mar. Como eu era muito ruim e sempre fui uma pessoa muito competitiva, logo a larguei de lado, como fiz com tantos outros esportes e brinquedos.

Meus amigos brincam comigo sobre minha obsessão de praticar, com um nível razoável, vários esportes. Sabendo disso e da minha frustração de infância com o surfe, meu amigo Sérgio Pinheiro, multiatleta das pranchas, arrastou-me, há exatos 11 anos, para Stella Maris e me desafiou a ficar em pé ao menos uma vez. Resultado: nova decepção e resenha para mais de uma década sobre o 'único' (quem dera que fosse) esporte que eu não domino.

Mas eis que de repente o surfe volta à minha vida (ainda que comigo fora d'água). Como uma tempestade, o Brasil tornou-se, em dois anos, a grande referência do esporte. E promete sê-lo por muito tempo. E tomara que Mineirinho, Medina, Toledo & Cia. consigam mais do que Guga, Daiane dos Santos e tantos outros de brilho individual não conseguiram fazer por suas modalidades: cativar, de verdade, o interesse do brasileiro por meio da visibilidade e das vitórias consecutivas.

Entendo que o surfe tem mais chances que outros esportes de melhorar sua fraca estrutura no país, dono de um dos maiores litorais do mundo. No fim das contas, a modalidade não é cara e pode, sim, ir além da classe média que já o pratica há tempos. Cuidando da superexposição ao sol e dosando o tempo de prática, trata-se de um esporte extremamente saudável, de um terapêutico contato com a natureza e, respeitando-se a força do mar e o nível de habilidade de cada um, de poucas lesões.

E tudo isso combina muito bem com o ótimo clima de companheirismo e abertura da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês), que transmite gratuitamente pelo Youtube todo o circuito e não cobra ingresso nas praias para que o público assista às competições. Por aqui, esses ingredientes e a 'Brazilian Storm' fizeram com que o público do esporte no país crescesse nos últimos dois anos como em nenhum outro lugar do planeta.

Um levantamento da Ibope Repucom e da WSL revela que a etapa brasileira de 2015, a Oi Rio Pro, foi a mais vista na história da liga, com mais de 7 milhões de acessos ao site da entidade (um aumento de 196% de audiência em relação à 2014) e mais de 30 mil torcedores presentes na Praia do Pepê durante o torneio (perdeu apenas para Pipeline, a etapa que definiu o campeão). O Brasil também foi campeão no número de downloads do aplicativo oficial da WSL: com mais 200 mil. Com a mídia e as marcas acompanhando o surfe de perto (lembre-se quantas vezes você viu o rosto de Medina em 2015), é hora de aproveitar a oportunidade e abraçar o esporte também em sua base. Como mesmo disse Mineirinho anteontem, sua primeira prancha custou R$ 30.

O Réveillon chega em breve e vou aproveitar aquele momento de resolução de ano novo para fazer uma promessa: é hora de surfar essa onda. Literalmente ou figurativamente? Só 2016 tem a resposta. Minha certeza é que todos nós vamos nos divertir com o surfe na temporada que vem e trocar ideias sobre tubos, backflips e aéreos com uma naturalidade casa vez maior.

