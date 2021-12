Apostar em veteranos é uma arte no futebol. Prever o sucesso de um atleta em fim de carreira é algo tão difícil que clubes poderiam até ter um profissional especializado apenas neste tipo de análise. Via de regra, são jogadores caros e por quem torcida e imprensa esperam uma produção consistente, mas que também raramente retribuem em campo um comportamento condizente com seu 'nome'.

Os veteranos têm como principal característica a paulatina decadência do vigor físico de outrora. Se a velocidade e a força física já não são mais as mesmas, tentam compensar com experiência e técnica aquilo que não mais possuem. No jargão, "aprendem os atalhos". Contudo, sendo assim, o rendimento da maioria deveria ser, no mínimo, satisfatório. Mas por que tantos deles, craques inclusive, simplesmente perdem suas posições de titulares para reservas bem menos qualificados (às vezes até pernas de pau), como nos casos de Leandro Domingues e Tiago Ribeiro na dupla Ba-Vi?

Na verdade, são inúmeras as variáveis que podem influenciar no bom aproveitamento desses atletas num elenco. Começa pelo posicionamento em campo e pela estratégia de jogo definida pelo treinador, e vai até a aceitação e paciência do grupo, clube e torcedores.

Fisiologicamente, apesar de parecer contraditório, jogadores mais velhos tendem a ter maior resistência física. Vejam os maratonistas, por exemplo, com quase todos os Top 10 do mundo acima dos 30. Se um elenco tem muitos veteranos ou se eles são peças-chave no grupo, a estratégia de jogo deveria ser a de diminuição dos espaços e de marcação avançada. Não faz muito sentido colocar jogadores que têm velocidade limitada para atuar majoritariamente no contra-ataque. Para eles, quanto mais curtos forem os piques, melhor. A marcação avançada, com as linhas mais compactas, por exemplo, tornam possível que atletas que eram meias no auge da forma possam atuar como volantes.

O posicionamento ofensivo também pode ser preponderante para o sucesso. O veloz Muller do São Paulo da década de 1980 tornou-se um dos melhores meias do Brasil nos anos 1990. Trocou a explosão pelas pontas pelo rápido e preciso toque de bola pelo meio. Júnior trocou a lateral-esquerda pela armação no Flamengo. E para um exemplo mais atual (porque são muitos), Mascherano deixou a frente de zaga e hoje é zagueiro no Barcelona.

É preciso que o técnico enxergue isso, como fizeram os treinadores desses atletas. Mas mais do que isso, é necessário que os próprios atletas tenham a capacidade de reconhecer suas novas limitações, partindo para um novo lugar no campo.

E é aqui que, para mim, está a chave do sucesso dos veteranos. O poder de adaptação. Não apenas aos novos tempo do futebol, que evolui ano a ano taticamente, mas ao novo corpo, limitado, e à 'nova' mente, mais consciente sobre o esporte e a vida.

É nesse momento que a maioria falha. Muitas vezes, por falta de suporte no resto da desgastante carreira, são incapazes de começar do zero. Outro fator corriqueiro é a incapacidade de técnicos e diretores de futebol de trabalhar a cabeça desses atletas para essas mudanças. Às vezes, até mesmo para preparar os outros jogadores para que esses aceitem alterações na maneira de jogar da equipe em função das características de um único atleta.

Equacionar tudo isso é difícil, mas necessário, principalmente se veteranos são, muitas vezes, as únicas opções no mercados para clubes de menor poder aquisitivo, como Bahia e Vitória. Apostar no futebol é sempre um risco, mas que pode ser minimizado caso se dê mais atenção aos detalhes.

