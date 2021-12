A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já nos deu inúmeros motivos para não confiarmos nela ou em seus dirigentes. Contudo, sempre acreditei que um dia ela vai mudar, que clubes, atletas e - principalmente - torcedores passarão a ser respeitados como protagonistas que são de nosso futebol. Na última quinta-feira, meu tolo otimismo levou mais um golpe. A notícia até parecia boa: "CBF lança Comitê de Reformas", mas, em seguida, no texto da nota à imprensa divulgada pela entidade, a lista de membros do grupo dissipou minha esperança em poucos segundos.

A metáfora da raposa tomando conta do galinheiro não poderia caber melhor nesse caso. Dos 17 membros do comitê, 10 (isso mesmo, DEZ!!!) têm vínculos de alta proximidade ou dependência com a CBF, dentre eles, Ednaldo Rodrigues, presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF). E ainda assim, os que não possuem laços tão fortes, por outro lado, jamais se mostraram independentes da entidade, como os ex-atletas Carlos Alberto Torres e Edmilson, a jogadora Formiga, o treinador Carlos Alberto Parreira, ou os presidentes de São Paulo e Botafogo.

É algo quase tão grave quanto seria colocar um Eduardo Cunha para presidir uma CPI da Petrobras ou eleger Jair Bolsonaro para presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara (opa, essa última aconteceu mesmo!).

O fato é que ficarei muito surpreso se algo se bom for feito a partir das reuniões do grupo. Porque fica claro para mim e para o mercado (que já tirou da CBF três patrocínios e da Fifa outros tantos) que é a moralidade e transparência na administração do futebol brasileiro que está em questão.

Os tópicos a serem discutidos e que foram divulgados pela entidade, em nota, dão algum tipo de alento para quem ainda tem algum tipo de esperança que a coisa possa mudar. Dentre os 16 temas estão pontos-chave como Reformas do Estatuto e no Código de Ética, Transparência, Impactos Regulatórios e Tributários, Futebol Feminino, Tecnologia e Inovação, Arbitragem, Calendário e Direitos dos Atletas.

Mas de tudo isso, acho que há uma área de foco a ser atacada com mais precisão: o Estatuto. Apenas permitindo e apoiando a flexibilidade nas eleições, a independência das federações, e um maior poder a clubes e atletas, a CBF terá uma chance de ganhar de volta (se é que algum dia já a teve) sua credibilidade. Não há cabimento a quantidade de desmandos e improvisos que cercam todas as áreas do nosso futebol, tudo funcionando sempre na base do 'uma mão lava a outra', da politicagem e das pomposas comissões a terceiros e laranjas.

Hoje, a credibilidade da CBF está no lixo, assim como a da Fifa. Recuperá-la pode ser uma questão até de sobrevivência para o esporte. A comissão, escolhida a dedo do jeito que foi, não me passa qualquer confiança de que isso vá mudar. Foi feita por conveniência, em um momento em que a CBF perde dinheiro e prestígio no mercado. Uma enrolação disfarçada de 'resposta'. E nós seguimos sofrendo. Tem rodada dos estaduais no final de semana...

