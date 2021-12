Em Londres-2012, pela primeira vez na história, o número de vagas femininas nos Jogos foi exatamente igual às masculinas. Desde Atenas-2004, a participação de mulheres na delegação brasileira nas Olimpíadas tem sido bem próxima à dos homens. Aos poucos, é evidente que neste novo século o esporte experimenta uma tardia e necessária tentativa de equiparação de gêneros. Contudo, ainda que numericamente as estatísticas mostrem uma evolução no desigual quadro de privilégios aos homens, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que se anule toda a aura machista e misógina que cerca esse meio.

Na semana passada foi publicada a lista da Forbes que aponta os 100 esportistas mais bem pagos do planeta. Sabe quantas mulheres estão entre eles? Apenas duas: as tenistas Serena Williams (40ª, com US$ 28,9 milhões anuais) e Maria Sharapova (88ª, com US$ 21,9 milhões). Muito longe do líder Cristiano Ronaldo (US$ 88 milhões) ou de Roger Federer (4º, com US$ 67,8 milhões, o 1º do tênis). A enorme desproporção - que só não é pior porque o tênis tomou providências simples como equiparar premiações em torneios - talvez seja o mais claro efeito do alcance do machismo no esporte. Mas há outros e muitos.

Quantas mulheres presidem confederações no Brasil? Quantas treinadoras chegam às seleções brasileiras? Quantas são dirigentes de clubes ou federações? Raras. Raríssimas. E no mundo? Qual foi a última vez que você viu uma mulher dando entrevista como representante de um esporte? Sobram a elas, às vezes, cargos de segundo escalão. Com sorte, conseguem aqui e ali uma vaguinha de assistente.

Veja o caso do futebol. A seleção feminina é comandada hoje por Vadão. O imperdível blog Dibradoras (dibradoras.com.br) perguntou em 2015 ao coordenador de futebol feminino da CBF, Marco Aurélio Cunha, "o que falta para que mulheres tenham mais chances em posições de comando técnico no Brasil?". No que ele respondeu: "É preciso ter mulher preparada, capacitada", apontando a falta de experiência como principal motivo. Sagaz, a jornalista Renata Mendonça, uma das criadoras do site, comentou em matéria recente. "Inexperiente, Dunga teve as chances que mulheres mais preparadas que ele nunca conseguiram na CBF. Por quê?", mostrando os exemplos de Sissi e Emily, duas treinadoras de sucesso e que jamais ganharam uma oportunidade. A resposta ao "por quê", todos sabemos.

E já que falamos em jornalismo, onde estão as repórteres mulheres no esporte? Quantas comandam uma equipe? Sinto vergonha de ter apenas uma jornalista no meu time de sete pessoas. Em termos nacionais, quantas comentaristas temos? Quantas participam de mesas redondas? Por que só há vagas de algum destaque para 'belas' apresentadoras? Ao menos, localmente, há um horizonte nessa história. Nomes como Selma Morais, Clara Albuquerque, Juliana Lisboa, Fernanda Varela, Juliana Guimarães, Daniela Leone e Patrícia Abreu são hoje referência no meio esportivo local, ainda que o noticiário seja absolutamente dominado por homens.

E tem mais. Os programas de tevê e rádio, os jornais, as revistas, os sites, são em sua maioria pensados para um público masculino, e de maneira ridicularmente misógina. É só dar uma olhada na quantidade de mulheres seminuas que estampam essas publicações.

Não tenho nem mais espaço para falar do distrato às torcedoras ou às arbitras. Ou de tantos outros pontos que revelam a discrepância de tratamento de gênero no esporte (e o muito que se tem para falar de homofobia, então...). O abismo é gigante e a briga pelo seu fim é maior ainda. Lutemos juntos.

