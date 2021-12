Sobrevivendo

O Baianão-2016 chega à rodada final de sua 1ª fase de forma melancólica. Não apenas por já ter os classificados às quartas de final e os times que disputarão o rebaixamento definidos com uma semana de antecedência, mas porque dentro e fora dos gramados, o que se viu até aqui foi um torneio de nível técnico fraco, com a maioria dos jogos disputados em estádios vazios, e por clubes com poucas condições de sobreviver além dos 90 dias de duração do campeonato.

E nada foi mais emblemático desta situação que o jogo da última quarta-feira entre Bahia e Galícia, na Arena Fonte Nova. Já não fosse bizarro suficiente o duelo ter sido adiado e marcado para a mesma data de um outro confronto do Tricolor, contra o Juazeiro, pela Copa do Nordeste, o show de horrores teve continuação com o atraso do Granadeiro para entrar em campo. O retardo, por si só, já seria um problema, mas a justificativa foi ainda pior: o ônibus da equipe quebrou e os atletas tiveram que fazer uma 'vaquinha' de R$ 150 para alugar um outro veículo para levá-los ao estádio. Em campo, 4 a 0 para o Esquadrão e muita reclamação dos jogadores do Azulino por conta das péssimas condições oferecidas ao elenco. Aconteceu com o Galícia, mas poderia ter sido com qualquer outro clube do Baianão, exceto a dupla Ba-Vi e o Vitória da Conquista.

Ainda assim, não é o amadorismo que assola quase todos os ramos do futebol baiano o que mais me preocupa. Na verdade, o que me deixa desolado é que o Baianão já não consegue revelar novos talentos, como acontecia no passado. Quase todos os times são compostos pelas mesmas figurinhas de sempre, com atletas nômades de mais de 30 anos (quase todos ex-jogadores da base de Bahia e Vitória, e que não foram aproveitados pela dupla) garantindo o ganha-pão por três meses, antes da chegada do Intermunicipal, quando completam seus calendários e o salário anual para sustentar suas famílias.

A regra para clubes e atletas é sobreviver. Quanto ao dia de amanhã, o lema é "tomara que ele aconteça". Planejamentos a médio e longo prazo são inexistentes para a maioria, inclusive para a Federação Bahiana de Futebol (FBF), que, diferentemente de seus afiliados, termina sempre o campeonato no lucro. Por exemplo, enquanto Galícia, Feirense e Vitória da Conquista fecharam as cinco primeiras rodadas com saldo negativo de bilheteria, a entidade, apenas com a taxa de ingressos e promoção dos jogos, teve arrecadação de R$ 52.228,33.

Ba-Vi

O Ba-Vi de amanhã, de fato, não vale muita coisa em termos de classificação. Contudo, pelo contexto, com o Vitória há quase dois anos sem perder para o Bahia, o clássico tem atrativos suficientes para mexer com a cidade e fazer a Fonte Nova receber um grande público.

Em campo, as lesões e o início de temporada não deixam que se faça uma análise mais precisa sobre quem seria favorito, ainda que o Tricolor tenha melhor campanha e jogue como mandante. Acredito em um duelo equilibrado e de muita cautela tática, disputado mais na base da raça do que na técnica. Salvo algum contratempo, como uma expulsão precoce, por exemplo, a tendência é de um placar apertado.

