Será que aprenderam?

Os 10 últimos dias foram ímpares para o futebol baiano. Além de um um bom Ba-Vi e da reinauguração do estádio Lomanto Júnior, que finalmente ganhou um gramado digno do investimento e crescimento do Vitória da Conquista no cenário estadual, Bahia e Vitória foram às compras e, como há muito tempo não faziam, mostraram serviço para suas torcidas contratando reforços de peso.

O Leão, que já havia anunciado Dagoberto e Victor Ramos, além de ter trazido Marinho já no início do ano, abriu a carteira e pagou cerca de R$ 4 milhões para ter Kieza, 29, como seu centroavante na Série A, em um contrato longo, de três anos. O negócio foge bastante ao modelo totalmente desprovido de investimentos adotado pelo clube nos últimos 10 anos, no qual trabalhava com atletas apenas por empréstimo de curto prazo, com raras exceções àqueles jogadores sem contrato, que acabavam assinando por mais de uma temporada (Juan, Escudero e Fernando Miguel, por exemplo).

Questiono até o quanto vale à pena gastar tanto dinheiro (no fim das contas, entre salários e multa rescisória, o Leão terá que arcar com um total de quase R$ 10 milhões em 3 anos) para ter Kieza, dado o baixo orçamento do Rubro-negro em relação aos seus pares na Série A, mas a tendência é que o atacante renda ao Vitória os gols que tanto precisa, além de consistência no sistema ofensivo. Trazê-lo não deixa de ser arriscado, mas, por mais que exijamos que se pratiquem políticas responsáveis e profissionais de gestão, o futebol é ainda um negócio de risco.

Eu, Luiz Teles, não teria feito o investimento (já havia escrito isso aqui quando o Bahia fez por ele proposta bem similar no início do ano), mas não posso dizer que foi um erro sua contratação. Pelo contrário: bato palmas à direção de futebol pela coragem e torço para que não aconteça na Toca um fiasco 'a la Maxi Biancucchi' no Tricolor. Aliás, o Leão tem acertado muito mais do que errado em suas 'apostas'. Sobretudo, não tem trazido para Salvador uma carreta de atletas, mas colocado em prática, com sucesso, o discurso de 'reforços pontuais', tendo bastante calma para agir de acordo com as oportunidades do mercado.

Pontualidade nas contratações e paciência têm sido também uma marca registrada para a diretoria de futebol do tricolor, que trouxe Hernane e Danilo Pires como destaques no início do ano, e agora acertou com Tiago Ribeiro. Novamente, há no Fazendão mais acertos do que erros na hora de reforçar a equipe. Contudo, acredito que o Bahia deveria direcionar melhor seus esforços para áreas em que o time tem mais deficiência, como a zaga. Além disso, é preciso mirar contratos mais duradouros. Todos esses atletas citado tem compromisso apenas até o fim de 2016. Não dá para ficar remontando equipe ao final de cada temporada.

Se todas as apostas da dupla Ba-Vi vão dar certo, eu não sei, mas fica claro para mim que já não se contrata mais como antigamente (AINDA BEM!). Vitória e Bahia não têm ainda estabilidade suficiente para dizermos que estão livres de risco nas Série A ou B, mas não resta dúvidas que o caminho, em termos de contratação, é esse.

