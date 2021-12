Que Olimpíada?

Perdoem-me pelo parêntese nesse momento histórico que vivemos para a nação. Sei que não existe comparação, em termos de importância, entre a situação política em Brasília (e no resto do país) e o supérfluo valor dos esportes em nossas vidas. Mas não bastasse a depressão implícita que a crise nos traz apenas por sua existência, e a ridícula e quase acéfala guerra de 'coxinhas' x 'petralhas', o furacão que passa pelo Brasil tem impedido a nós, apaixonados pelo desporto, de curtir intensamente o tão saudável clima olímpico a três meses do início da Rio-2016.

Se eu, que sou editor de esportes do A TARDE, que já dediquei quase 20 anos da minha vida ao jornalismo esportivo, não consegui ainda absorver que estamos à beira de sediar o maior evento esportivo do mundo, com a presença dos mais talentosos atletas do planeta, imaginem aqueles que têm o esporte apenas como uma boa opção de entretenimento.

O fato é que o processo de impeachment, com justiça (sem trocadilhos), tirou dos brasileiros a sede pelos Jogos. Ainda que as notícias sobre as vagas e feitos dos nossos atletas na Rio-2016 sigam com destaque nos veículos de comunicação, são insuficientes. Não têm força para 'derrubar' sequer uma nota da crise.

Estive no Rio há três semanas e, entre um táxi e outro, as conversas com os locais rodavam muito mais acerca da cultura da corrupção e da possível queda da presidente, do que da expectativa de sediar os Jogos. Nossa repórter Juliana Lisboa, que está desde quarta-feira na capital fluminense por conta de matérias sobre a Rio-2016, testemunha: "Só dá para lembrar que vai ter Olimpíada por conta das obras de mobilidade [ainda não concluídas]". É uma pena tudo isso. Até mesmo toda discussão política pelos gastos exagerados dos Jogos e os atrasos das obras têm sido colocados em segundo plano.

No fim de semana em que o plenário da Câmara votará o impeachment, o Rio recebe dois eventos importantíssimos. Seria tão legal poder curtir o Troféu Maria Lenk e o Pré-olímpico de Ginástica Artística sem estar com a cabeça no futuro político do país...

Espero que todo esse clima, que já contaminou a pré-Olimpíada, não se estenda até a Rio-2016. Seria muito triste ter que dividir as atenções de um evento sem precedentes como os Jogos, com a crise política. Tenho consciência que, em vida, não verei outra Olimpíada em casa e queria estar mergulhado exclusivamente nisso em agosto. Será que vou ganhar essa colher da chá?

Kobe

Como deve ser difícil para um atleta decidir a hora de parar. Geralmente isso só acontece quando já se está longe do auge, incapaz de dar ao público um último espetáculo de verdade. Mas eis que Kobe Bryant, aos 37 anos, aposentou-se do basquete com uma exibição memorável. Deu tudo de si em seu último respiro na NBA, e, numa atuação fabulosa, marcou 60 pontos em uma só partida para o Lakers, virando sozinho um jogo quase impossível contra o Utah Jazz. Muito obrigado pela incrível carreira e por essa última 'graça', Kobe.

adblock ativo