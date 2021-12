Prioridades erradas

A pouco mais de um mês para o início da Olimpíada do Rio, dentre várias notícia preocupantes envolvendo o esporte, como o doping, o Zika ou a descoberta de mais obras superfaturadas, um fato passou despercebido pela maior parte da imprensa especializada, que pouca vezes é capaz de perceber o quão grave e equivocada é a política de esportes para o Brasil.

No dia 26, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) divulgou os dados do Censo Escolar 2015, que teve como principal resultado a constatação de que apenas 4,5% das escolas públicas do país têm todos os itens de infraestrutura previstos em lei (acesso a energia elétrica; abastecimento de água tratada; esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos; espaços para a prática esportiva e para acesso a bens culturais e artísticos; e equipamentos e laboratórios de ciências). A pesquisa apontou que somente 31% das instituições têm uma quadra esportiva.

Ou seja, apenas uma de cada três crianças ou adolescentes têm acesso a uma estrutura mínima para se desenvolver esportivamente. E não vamos nem entrar aqui na ceara da qualidade desses equipamentos e da condição oferecida aos professores de educação física. Para um país que vai sediar uma Olimpíada e que deseja um dia ser uma potência no esporte, esse dado é vergonhoso.

Um relatório da ONU, no início da década de 1990, afirma que cada dólar gasto por um governo em estrutura esportiva de base (para lazer e escolar) equivale a três destinados à saúde. Ao passo em que investimos milhões em bolsas e programas de incentivo para o esporte de alto rendimento, pouquíssimos dos nossos colégios possuem o mínimo para que se promova uma aula de educação física. E, apesar do Censo Escolar não apontar os dados das escolas particulares, o que é oferecido aos alunos mais abastados é um trabalho de qualidade. Lembremos que a política de esportes, em muitos países, é tratada como um tema de saúde pública.

Qualquer potência esportiva tem no esporte escolar - quase sempre de acesso gratuito - sua fundação. Por isso, podemos considerar a maioria de nossas medalhas olímpicas como verdadeiros milagres. Formar um atleta no Brasil, nas condições oferecidas pelo governo, federações e confederações, é algo inacreditável.

Não sou contra as bolsas esportivas, nem me oponho ao investimento de dinheiro público no esporte de alto rendimento. Contudo, é preciso que prioridades sejam estabelecidas com base no que é melhor para a população. Garantir o aporte financeiro de quem está no topo da pirâmide e relegar sua base ao "Deus dará" é um erro crasso, de quem está sempre mais preocupado com os holofotes das medalhas do que com a saúde da população. O pódio tem que ser uma consequência do bom esporte de base.

adblock ativo