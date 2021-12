Previsão subestima o Brasil

A prévia da Sports Illustrated para a participação brasileira na Rio-2016 é, no mínimo, pessimista. Entendo que a revista - renomada, mas passível de falhas - deixou de fora muita gente com ótimas chances de pódio na Olimpíada. Aparentemente, os analistas da publicação não levaram em conta o 'fator casa', além de deixar de lado o momento de cada atleta para se fixar em rankings ou performance nos últimos mundiais de cada categoria.

As duas modalidades que mais deram medalhas para o Brasil na história, Iatismo (17) e Judô (19), foram subdimensionadas pela SI. É muito difícil que as judocas Sarah Menezes ou Mayra Aguiar saiam do Rio sem um ouro. E prever apenas um bronze para os homens, com Victor Penalber, é pouco, quando pódios para Felipe Kitadai, Charles Chibana e Rafael Silva não seriam exatamente uma surpresa. Na vela, a revista passou em branco em nomes como Robert Scheidt, Ricardo 'Bimba' Winicki e Jorge Zariff. Seria uma 'zebra' esses três deixarem a Baía de Guanabara sem uma medalha.

E o que dizer da ausência de Ana Marcela Cunha do Top 3 na maratona aquática? Acredito até em uma dobradinha brasileira dela com Poliana Okimoto. E Allan do Carmo, especialista no mar do Rio de Janeiro, também fora da lista!? Eles podem até não ganhar uma medalha na Rio-2016, mas a probabilidade de subir ao pódio é bem maior do que a de ficar fora dele.

Outra medalha não prevista pela publicação seria um outro pódio - e até mesmo um terceiro - para o fenômeno baiano Isaquias Queiroz, nas provas individuais de canoagem, no C1-200 e C1-1000. Com o espaçamento na programação das provas, ele vai poder disputá-las com tempo para descanso, o que aumentaria suas chances de vencer. Pela SI, ele já é favorito ao ouro na C2-1000, ao lado do também baiano Erlon Silva.

A SI também 'esqueceu' da natação brasileira, com seu grande potencial de medalha para Bruno Fratus e Thiago Pereira. No atletismo, outra que vem forte para a Rio-2016 é Fabiana Murer, que tem a melhor marca do ano no salto com vara. Nos esportes coletivos, o time feminino de handebol é favorito ao pódio também. O Brasil também tem ainda força suficiente de 'medalhar' no taekwondo, no boxe (além do já previsto Robson Conceição) e no próprio atletismo, com o 4x100 m feminino.

Minhas zebras

Certamente teremos medalhistas-surpresas na Rio-2016, histórias que vamos guardar para sempre, como o do bronze de Vanderlei Cordeiro de Lima em Atenas-2004, mas meu palpite é que podemos surpreender em dois esportes coletivos, sobretudo com esses times apoiados pelo calor da torcida.

O primeiro é o basquete masculino, que com os astros da NBA juntos pela 1ª vez em muito tempo, pode aproveitar a empolgação da torcida e rumar ao pódio ao lado da seleção americana. O outro é o handebol masculino, modalidade em que o Brasil tem alguns jogadores de primeira linha em nível mundial e que também jogará de maneira inédita em casa num torneio top.

