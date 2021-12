Por um breve prazer

Temer está na presidência. Ricardo Teixeira não está na prisão. João Havelange morreu e não foi condenado por nada antes disso. Marco Polo Del Nero segue no comando da CBF e longe de aviões internacionais. Nossos torcedores seguem sendo tratados como gado. Pouco se faz contra a violência das organizadas. O calendário do nosso futebol continua ridículo... A lista não pararia aqui, mas preciso dar uma pausa neste vasto acúmulo de contrassensos para poder desfrutar, ao menos um pouquinho, do prazer de torcer com alguma ternura para a Seleção Brasileira.

Há tempos - 20 anos ao menos - pratico o penoso exercício de tentar separar a 'Seleção da CBF' da Seleção Brasileira. Confesso, é uma batalha que vem sendo vencida pelo inimigo, que tem minado lentamente minha relação com o time pentacampeão. E aí surgem, em menos de 15 dias, dois momentos para sacudir o amor e fazer a 'dê-erre' funcionar: primeiro, viver in loco o ouro olímpico em um Maracanã uníssono em apoio à equipe; depois, a estreia de Tite com a vitória de um futebol jogado sem 'nojinho' em campo ou 'carranca' fora dele.

Dou-me ao direito de poder curtir esses momentos, como se tivesse de novo meus 10 anos, limpando por um instante a minha cabeça de todo mal que cerca o resto do mundo do futebol e vivendo apenas o prazer da bola em campo. A felicidade de ver uma estreia especial, com dois golaços, como a de Gabriel Jesus, ou de poder sonhar com dias melhores para a Seleção, não tira de mim o ceticismo, o profissionalismo ou a seriedade com a qual eu trato o assunto. Mas são episódios como esses que alimentam a alma de quem ama jornalismo e esporte na mesma proporção.

Os triunfos do Brasil na Rio-2016 e na última quinta-feira não são vitórias da CBF. Podem, sim, serem lidas como resultados de atitudes de quem remava contra a maré e hoje surfa a onda em um barco à deriva. Ao se juntar à CBF, foi de Tite a iniciativa de manter Rogério Micale no comando do time olímpico, assim como credito a ele também os louros de tomar as rédeas da Seleção com propriedade, aproveitando-se do momento para fazer a equipe jogar focada e sem medo.

Há muito o que mudar para termos um futebol novamente respeitável. Quero acreditar que o momento que vivemos hoje, tem boas chances de ser o início de uma virada, ainda mais com a Fifa na cola de Del Nero & Cia.. Na terça-feira, caso uma vitória contra a Colômbia não venha, esse clima pode mudar. Não duvido. A construção desta renovada alma da Seleção está sendo feita em um terreno inapropriado e sujeito às piores intempéries. Sem uma boa base e uma boa fundação, tudo pode ruir em segundos. Saibamos, contudo, apreciar o que temos de bom.

Candidatos a vereador

Não vou citar aqui nomes, até porque são muitos, mas andei visitando páginas pessoais e de facebook dos candidatos a vereador em Salvador que têm 'DNA esportivo'. Sabem em quantas dessas páginas eu pude encontrar projetos ou ideias detalhadas de como prover a cidade de uma política de esportes adequada? Não preciso dizer que nenhum deles foi capaz, sequer, de desenvolver mais que um parágrafo sobre o assunto em seus domínios.

Fico revoltado, mas não me assusto com isso. Há muito sei que a grande maioria das pessoas que misturam política e esporte não o fazem pelo bem de uma maioria, mas em benefício próprio. Apenas usam da fama, do apelo do desporto, para conseguir votos e aumentar o poder de barganha frente a empresas, partidos ou outros políticos.

Há exceções, mas essas raras almas dificilmente conseguem se eleger. E, quando têm êxito, acabam engolidas pelas picuinhas partidárias e por não saberem jogar o 'jogo político'.

