Por que não no futebol?

A pouco menos de um mês do fim do mandato do presidente Fernando Schmidt à frente do Bahia, o departamento de comunicação do clube publicou no site oficial 22 itens representativos de um "avanço de gestão" nos pouco mais de 15 meses que esta direção comandou o Tricolor. E, para mim, não resta dúvidas que o próximo presidente do Bahia receberá das mãos de Schmidt um clube bem mais estruturado, enxuto e profissional, em todos os sentidos, como diz a própria matéria.

O que me intriga, no entanto, é encontrar a razão pela qual todos os conceitos de boa gestão - cortes de despesas, aumento de receitas, eficiência e menos risco nos investimentos, por exemplo - aplicados nos mais variados departamentos do clube, não foram implementados no departamento de futebol, justamente a atividade fim do clube.

O avanço no futebol não chegou porque, diferentemente das outras áreas da administração do clube, não houve no Bahia um profissional minimamente competente para gerir a área. Porque também não ocorreu um planejamento com metas mínimas. Não há justificativa para a contratação de 23 atletas na temporada, em um time que tinha uma base do ano anterior e que possuía bons talentos na equipe de juniores.

Depois de manter Anderson Barros em 2013 e demiti-lo ao final da temporada (juntamente com o ótimo técnico Cristóvão Borges), a atual diretoria apostou em novos dirigentes para a direção de futebol, todos com ligação à Abex (Associação Brasileira de Executivos de Futebol). O rótulo da entidade exala profissionalismo, mas o que vimos nas passagens de William Machado, Ocimar Bolicenho, Cícero Souza (gerente e depois interino) e Rodrigo Pastana é que os métodos utilizados por todos eles em nada diferem de tantos outros que já passaram por aqui.

Quem veio para o Bahia, de fato, em 2014? Atletas encostados em outros clubes ou de rendimento incerto após temporada(s) no exterior, como Marcos Aurélio e Kieza. Exceto por Rhayner (um bom reserva do Fluminense) e Maxi Biancucchi (titular e ídolo do Vitória), todos os outros trazidos foram meras apostas ou tapa-buracos para posições carentes no clube.

Não é assim que se trabalha profissionalmente no futebol. O risco, elemento comum no esporte, não pode ser exponenciado irresponsavelmente, ainda mais num clube que precisa economizar e gerir suas poucas receitas de maneira eficiente. Por que trazer Galhardo, Diego Macedo e Roniery se já havia no elenco Mádson e Railan? Por que emprestar Helder e trazer Léo Gago? E Diego Filipe, que chegou e foi embora sem praticamente ter tido alguma chance?

Se as trocas fossem de seis por meia-dúzia, ainda poderia se falar em troca de ares, desgaste etc., mas não é o caso, principalmente se pensarmos financeiramente. Juntos, os salários de Galhardo, Diego Macedo, Roniery, Léo Gago e do dispensado Diego Filipe impactaram fortemente o orçamento do Tricolor. E não houve visão, inteligência ou pulso na administração do Bahia para barrar essas negociações.

Quem assumir o Bahia a partir de dezembro precisa ter com o futebol uma postura diferente. Não é o caso de ser ex-empresário de jogador, ou de "conhecer do riscado", mas apenas de fazer bê-a-ba de gastar menos do que arrecadar. De não sair para fazer compras quando se pode aproveitar o que já se tem em casa. Simples assim. Seria um avanço em tanto.

