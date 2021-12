A pouco menos de uma semana do início da Rio-2016, estou uma pilha de nervos. E, confesso, nem é tanto pela imensidão de trabalho acumulado e que ainda terei pela frente com os Jogos (que minha diretora não me leia hoje) aqui em A TARDE. Sério! O que me 'atormenta' é a expectativa de estar logo lá e de querer que as competições comecem o quanto antes. O fato de ser pai de uma menina de 47 dias e de um garoto-espuleta de quatro anos, e saber que eles ficarão sozinhos aqui em Salvador com a mãe, até pode ter contribuido para a minha falta de sono nos últimos dias, mas a verdade (e agora que minha esposa não me leia) é que toda essa minha ansiedade tem mais a ver com a enorme expectativa que tenho em relação à Olimpíada e ao desempenho dos atletas no Rio.

Se controlar essa ansiedade é algo difícil para mim, um jornalista, não consigo nem imaginar o que ocorre na cabeça de um atleta de alto nível classificado para a Olimpíada, e que, sob o holofote do mundo inteiro, aguarda sua estreia nos Jogos.

Amo esportes. Quase todos eles. Mas após 17 anos como jornalista esportivo e outros tantos de frustração tentando ser um jogador de basquete em minha adolescência/juventude, acho que sou ainda mais apaixonado pela figura atleta, sobretudo por aqueles que lidam como ninguém com esse elemento da pressão.

Dos cerca de 12 mil competidores que estarão na Rio-2016. Todos eles, sem exceção, têm que conviver diariamente com um alto nível de estresse físico e mental. Em sua maioria, possuem excelentes preparadores físicos para lidar com os desgastes do corpo. Contudo, são poucos têm espaço em suas comissões para alguém que cuide dos aspectos psicológicos.

Apenas cerca de 10% dos atletas da Olimpíada têm chances de sair dela com uma medalha no peito. E, pode ter certeza disso, essa 'nata da nata' do esporte só possui este status por conta da maneira que administra a pressão psicológica. Não é uma questão de 'amarelar' ou não. Vai bem além disso. É saber transformar toda a tensão em foco e energia. No meio esportivo, esta canalização positiva do estresse é chamada de 'doping emocional'.

No meu caso, de jornalista ansioso, estar sob pressão me faz ter mais concentração e poder trabalhar melhor também em multitarefas. No caso dos atletas, o doping emocional não afeta apenas a questão da atenção, mas também possui efeito fisiológico, com liberação natural de substâncias no corpo capazes de alterar a performance, como adrenalina e a noradrenalina, verdadeiras injeções de ânimo que aumentam o ritmo de trabalho em todo o organismo.

Como já é tradição nos países que sediam os Jogos, o Brasil pode fazer se valer muito do 'doping emocional', seja pelas arquibancadas lotadas em sua maioria de brasileiros, ou pelo simples fatos de competir em casa. Fico feliz por saber que o COB e a maior parte das confederações do país estiveram atentos durante o atual ciclo-olímpico ao assunto e muniram nossos atletas e equipes de acompanhamento psicológico e de coaching no período.

Sei que, em dia de provas, todos nós sentiremos aquele friozinho na barriga, sobretudo se estiver em jogo uma medalha. Cada um vai lidar com isso da sua maneira, com choro, gritos, unhas roídas ou cerveja. O atleta, não. Ele não tem escolha. Ou canaliza o estresse em algo positivo, ou fica para trás.

