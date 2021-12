Péssimo Negócio

Apresentado ontem em seu novo clube, o Atlético-MG, o atacante Robinho resumiu o motivo da sua escolha de fazer um contrato de dois anos com o Galo em detrimento de um acerto com o Santos, clube que o revelou e no qual conquistou os principais títulos de sua carreira. "Muito complicado quando se fala de sentimento, por mais sentimento que se tenha. Futebol hoje é um negócio, muitos empresários que estão ricos sem deixar nenhuma gota de suor", disse o jogador. Milionário e com um patrimônio já capaz de garantir a saúde financeira de umas três gerações de sua família, não dá para entender como Robinho colocou os valores da transação em primeiro lugar na hora de fechar um acordo - a não ser que esse não tenha sido o real motivo.

De qualquer maneira, a escolha de Robinho é apenas um gatilho para essa coluna. A situação do 'Rei das Pedaladas' é bem simbólica em relação às incontroláveis idas e vindas de brasileiros para o exterior, de todas as idades e todo tipo de qualidade técnica. Desde que a Lei Pelé alforriou os atletas dos clubes, tornando-os livre para firmar contratos, os até hoje despreparados jogadores não souberam lidar com a liberdade e trocaram de 'donos', presos agora a seus empresários, que em sua grande maioria não querem o bem de seus clientes, mas apenas enriquecer com as pomposas porcentagens, legais ou não, oriundas dos novos contratos de seus 'pupilos'.

Assim, por um 10% mais gordo lá do que acolá, fica ruim convencer alguém que é muito melhor ganhar R$ 100 mil no Brasil do que R$ 150 mil na China ou na Islândia. Aliás, quanto mais distante e 'estranho' for o destino, melhor, já que a desculpa da má adaptação ao novo local de trabalho é a mais costumeira razão para o retorno de atletas ao país de origem, gerando aí, sempre para o empresário, mais uma rica comissão na negociação de empréstimo. Quanto mais o atleta circula, melhor para seu

Mas por que os jogadores não se rebelam contra isso? Por que aceitam serem propriedade de alguém? Por que não conseguem enxergar o quão nefasto para suas carreiras são essas transferências internacionais sem sentindo, para países em que o nível do futebol nada acrescenta aos seus currículos ou crescimento profissional?

Para mim, há um misto de ignorância, medo, inocência e preguiça em tudo isso. Geralmente dono de baixa formação escolar, e precisando desesperadamente de dinheiro no início da carreira, o jogador de futebol é uma vítima fácil de quem chega à sua frente com um ínfimo aporte financeiro. Para quem não tem uma casa, a possibilidade de moral de aluguel (sem pagar) num dos melhores bairros da cidade é o suficiente para assinar um vínculo com qualquer clube ou empresário. O medo de ficar isolado no mercado, ao não ter um agente, é outro ponto forte para não pensar duas vezes em fazer uma 'parceria'. Até mesmo que tem uma melhor escolaridade e uma estrutura econômica mais estável é capaz de fazer o que 'seu mestre mandar', seja pelo excesso de confiança na pessoa que toma conta de seus negócios, ou pela simples despreocupação com o que vai além daquele momento, desde que o carrão importado do ano esteja na garagem e a penca de amigos e parentes distantes que sempre pedem ajuda recebam a 'caixinha' no final do mês.

Futebol é negócio? Claro que sim! Mas todo negócio pode ser bom ou ruim. Ganhar dinheiro não é tudo na vida.

