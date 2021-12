Os sem mandos

A oito dias do início do Campeonato Baiano 2016, dos 12 clubes que disputam o torneio, apenas Bahia, Vitória, Jacuipense e Flamengo de Guanambi teriam condições de atuar em seus mandos de campo na rodada de estreia. Os demais, ou ainda aguardam pela liberação da Federação Bahiana de Futebol (FBF) ou já definiram seus estádios longe das cidades onde estão sediados.

O fato é grave. Sobretudo para Feira de Santana, com seus três clubes (Fluminense, Bahia e Feirense), e Juazeiro, da Juazeirense. É impressionante que cidades desse porte, que têm equipes disputando o Baianão há anos, deixem seus equipamentos esportivos sem condições mínimas para abrigar jogos do campeonato. Aliás, de acordo com o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, falta de celeridade em arrecadar recursos e muita burocracia para licitações foram os principais problemas desses municípios para deixar o Joia da Princesa (Feira) e o Adauto Moraes (Juazeiro) 100% prontos.

Em conversa com a coluna, Ednaldo disse que a FBF faz vistorias desde junho do ano passado, e que a entidade chegou a coordenar reuniões com prefeitos, vereadores, deputados e governo (via Sudesb) para que as exigências de segurança e qualidade do campo fossem atendidas a tempo. "A crise da economia também atrapalhou, mas a burocracia e as prioridades foram os maiores vilões", disse o dirigente, que afirmou ainda que o Estádio Mário Pessoa deve ser liberado ainda hoje e que Pituaçu receberia sua aprovação no início da próxima semana.

Apenas para lembrar o leitor, o Bahia de Feira atuará em Senhor do Bonfim, enquanto o Fluminense e o Feirense jogarão em Riachão do Jacuípe. A Juazeirense ainda não decidiu se terá Bonfim ou Pituaçu como mando. Já o Vitória da Conquista ainda está na dependência da liberação do estádio Lomanto Junior para o jogo do dia 10, pela 2ª rodada do Baianão. O Jacobina torce para ter seu campo liberado esta semana, e o Galícia...

Bem, o Galícia é um caso à parte. O clube é o único do Baianão que ainda não apresentou sua Certidão Negativa de Débito (CND), documento agora obrigatório por lei para participar de qualquer torneio no país. Caso não consiga até sábado o CND ou uma liminar da Justiça Comum ou Desportiva que obrigue a FBF a realizar sua inscrição sua , o Azulino será excluído do campeonato e os pontos dos seus jogos, pelo regulamento, serão somados automaticamente por seus adversários. O problema é que isso acarretaria em um desequilíbrio na tabela, já que times de um grupo enfrentam os da outra chave, o que daria 3 pontos de vantagem a cinco clubes num torneio em que os pontos corridos definirão os classificados às finais e os concorrentes ao rebaixamento.

Problemas colocados, vale aqui ponderar algumas coisas importantes em defesa da FBF. Primeiro, que nos últimos dois anos houve um enxugamento mais do que necessário no total de jogos do Baianão, de 142 para 56, com duelos majoritariamente nos fins de semana. Além disso, com a queda de dois clubes por temporada e a ascensão de apenas um da 2ª Divisão nos próximos dois anos, serão apenas 10 times em 2018. Outro ponto positivo é que todo esse caos dos mandos de campo só está acontecendo porque a entidade apertou bastante o cerco aos maus estádios e não flexibilizou a lista de itens de segurança e qualidade do equipamento, como vestiários.

São ações essenciais para que o torneio tenha o mínimo de condições de concorrer com outros campeonatos, dando ao torcedor o conforto e segurança necessários para trocar uma ida ao estádio pela opção de ver Barcelona, Real Madrid, Flamengo ou Corinthians na televisão. Entendo, porém, que o prazo dado aos clubes para definirem seus mandos é muito grande. E isso a FBF promete mudar já para a Segundona desse ano, punindo as agremiações com a exclusão do torneio caso não tenham seus estádios liberados 30 dias antes do início da competição.

Todo esse contexto deixa o sucesso do Baianão em xeque. É muito difícil ter sequer a esperança de que tenha bons públicos e futebol de qualidade. Há ainda um longo caminho para que o campeonato retome sua credibilidade. Tomara que consiga!

