O escândalo de corrupção da Fifa que abalou as estruturas do futebol mundial completou ontem um ano. A data é para ser comemorada, sem dúvidas, mas com um gostinho amargo para nós, brasileiros. Do positivo saldo de toda operação que envolveu o FBI e a polícia suíça, com a queda dos principais dirigentes do esporte no planeta, apenas por aqui o castelo de cartas não ruiu. Dentre todos os cartolas denunciados pela Justiça dos EUA por receber propinas para vender direitos de competições, apenas Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, mantém o cargo que ocupava em 27 de maio de 2015.

Del Nero até chegou a se licenciar do cargo por duas vezes para "se defender das acusações". Foram quatro meses no total. Contudo, na prática, jamais deixou de ser o manda chuva do futebol nacional, coordenando as ações na entidade diretamente ou por meio de cartolas de sua confiança, como o Coronel Nunes. Desde o escândalo, contudo, não deixou mais o Brasil, com receio de ser preso, orientado por seus advogados.

Mas o mais grave em toda essa história não é só o fato de Del Nero seguir à frente da CBF e ainda não ter sido penalizado pela Justiça. A mudanças na estrutura do futebol internacional em nada afetaram o esporte no Brasil. E apesar das denúncias no exterior e no país, a própria CBF não abriu nenhuma investigação sobre o escândalo.

Além disso, blindada pela 'Bancada da Bola' em Brasília - formada por políticos como Romero Jucá e Fernando Collor -, a CPI do Futebol, no Senado, não consegue avançar nas investigações dos contratos da CBF com seus patrocinadores. Jucá, aliás, citado na Lava-Jato e recentemente envolvido em escândalo que o levou a renunciar o Ministério do Planejamento, apresentou no início do mês um relatório da CPI, ainda que de caráter "propositivo", sem pedido de punição aos investigados, dentre eles Del Nero, além dos ex-presidentes da CBF José Maria Marin (que está preso nos EUA) e Ricardo Teixeira (investigado pelo FBI).

E se o Congresso não consegue agir e a CBF não tem interesse nenhum em mudar a estrutura corrupta do nosso futebol, os clubes também não trabalham por um ambiente de negócio mais limpo. No máximo, um ou outro dirigente brada numa entrevista aqui e acolá, mas jamais se organizam para mexer na organização do esporte no país. Têm o rabo preso com a confederação ou com políticos influentes, pertencentes ao 'esquemão', e que fazem de tudo para manter o poder de quem lá já está.

Voltemos à permanência de Del Nero na presidência da CBF. Segundo a Folha de São Paulo, dos outros cinco presidentes das confederações sul-americanas que foram denunciados pelos EUA, três estão presos e dois se declararam culpados, fizeram acordo e acertaram pagamento de multas. E o efeito dominó de quedas não se deu apenas na América do Sul, onde três dos últimos quatro presidentes da Conmebol estão presos: os paraguaios Nicolás Leoz e Juan Ángel Napout e o uruguaio Eugenio Figueredo.

Na Fifa, Joseph Blatter, reeleito à presidência justamente naquele maio de 2015, caiu por corrupção meses depois. Em outubro, foi suspenso da entidade, acusado de pagamento ilícito de 2 milhões de francos suíços a Michel Platini, que comandava o futebol na Europa e que também foi retirado do cargo.

Por que só Del Nero está de pé? Perguntem ao Jucá, ao Collor, a Fernando e José Sarney, ao Lula, a Andrés Sanchez e a tantos outros... Aliás, pergunte-se por que esses caras estão onde estão? Há muito mais de Brasil na endêmica corrupção do nosso futebol do que imaginamos.

