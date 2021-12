O DNA de um elenco

A cada temporada, com a chegada e saída de jogadores e comissões - e, no Brasil, troca-se treinadores e atletas com uma frequência descomunal -, os renovados elencos transformam as caras de equipes. O time que era criticado por ser excessivamente 'pegador' e 'defensivo', contrata um armador técnico e um meia-atacante veloz, muda o esquema e tenta ser 'leve' e 'ofensivo'.

A mudança, mais que natural, evoca uma verdadeira esquizofrenia na identidade do nosso futebol, em fenômeno que, invariavelmente, também se repete em nosso maior símbolo esportivo, a Seleção Brasileira.

E ainda que rótulos como time 'copeiro' ou 'de chegada', dentre inúmeros outros, permeiem comentários de especialistas e até mesmo o imaginário de boa parte dos torcedores, o fato é que são raríssimos os clubes do mundo que possuem essa gênese imutável, como o Barcelona ou o Grêmio, fruto de uma cultura coletiva de anos.

Para a grande maioria, o jeito é conviver trocando de DNA a cada ciclo. E, sendo assim, o mais importante para se obter sucesso numa temporada é conseguir identificar o quanto antes qual o código genético do elenco.

Esta é, sem dúvidas, a principal missão de um diretor de futebol e do treinador que está à frente de um clube. Quem não tem a sensibilidade e talento para definir se o seu plantel tem uma verve ofensiva, marcadora, propensa ao contra-ataque ou aos lances de bola parada, jamais conseguirá 'encaixar' o time. É nisso que Sérgio Soares e Ricardo Drubscky têm de se concentrar neste início de Campeonato Baiano e Copa do Nordeste.

Para mim, essa é uma tarefa muito mais simples para o técnico do Bahia. Além do estilo das equipes de Soares serem reconhecidamente agressivas, a nova safra de jogadores oriundos da base (Rômulo, Bruno Paulista, Railan, Carlos etc), a contratação de atletas com características ofensivas (Gamalho e Willians Santana) e a manutenção de Maxi e Kieza deixam muito claro que, ao contrário do que aconteceu nas últimas três temporadas, desta vez o Tricolor precisa ser armado para jogar para frente, pressionando o adversário e atuando sempre próximo ao gol.

Por isso, o cinturão de volantes-armadores, adotado na última partida, com Pittoni, Bruno Paulista e Tiago Real, é fadado ao fracasso. Um deles precisa dar lugar a um atleta de velocidade, como Maxi ou Willians Santana.

No Leão, esse DNA ainda é uma incógnita, ainda que me pareça que a opção de jogar mais agressivamente no ataque seja hoje a melhor opção para Drubscky, sobretudo pelas características de seus laterais (Nino, Romário, Euller e Mansur) e dos principais homens de articulação (Escudero, Jorge Wagner e Vander), mais capazes de produzir ofensivamente do que na defesa.

A recente chegada de Luiz Gustavo e as contratações de Amaral e Saimon, no início de 2015, ajudam a desenhar esse panorama. É preciso adiantar a marcação dos alas e trabalhar os volantes e zagueiros para uma cobertura mais rápida.

Diferentemente de outros anos, acredito que, desta vez, Vitória e Bahia foram bem na maioria das contratações que fizeram neste início de temporada, mesmo com Chicão e Jorge Wagner fora de forma. Sinto-me otimista com as perspectivas de ambos para o segundo semestre, principalmente caso Soares e Drubscky consigam reconhecer o DNA das equipes que têm em mãos.

