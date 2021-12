Muito melhor, mas sem 'justiça'

Ainda que muito mais por imposição do calendário da CBF do que por vontade da Federação Bahiana de Futebol (FBF) e clubes, o Campeonato Baiano 2015 será enxuto, com apenas 12 datas, com uma fórmula descomplicada e disputado praticamente apenas aos domingos.

Sem dúvidas, essas mudanças representam um avanço em relação às últimas edições do torneio que, apesar de deficitário - como a maioria dos estaduais Brasil afora -, segue como única opção de sobrevivência para os clubes baianos que não estão garantidos nas Séries A, B ou C do Brasileirão (ou seja, todos, exceto a dupla Ba-Vi).

Contudo, engana-se quem acha a fórmula deste ano mais justa que a do ano passado. O fato de os oito primeiros da classificação geral passarem às quartas de final, ao invés dos quatro primeiros colocados de cada um dos grupos, pode até numericamente estabelecer 'justiça' aos classificados, mas não dá a todos a mesma oportunidade na tabela. Se houver desequilíbrio entre as chaves, com uma delas com times muito fracos, que percam para todo mundo, ficam prejudicados aqueles times que não enfrentarão essas 'babas' e não terão aqueles três pontos garantidos.

É preciso reconhecer que, se há a necessidade de forçar um Ba-Vi na primeira fase, qualquer forma que seja usada será de alguma maneira 'injusta'. Em sendo assim, acredito que o sistema de disputa anterior fosse mais coerente e justo que este novo.

Outro ponto importante sobre o Baianão é que o maior impedimento para seu sucesso é a grande quantidade de clubes que participam da 1ª Divisão, ainda mais agora que o torneio tem apenas 12 datas cedidas pela CBF. Não há na Bahia 12 times em condições de fazer frente a equipes minimamente estruturadas. Não há sequer 10. Pessoalmente, acredito que o número de oito equipes estaria mais próximo do ideal. Por telefone, o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, me falou que pretende reduzir o números de agremiações a partir da temporada 2017. "Acho que ter um Campeonato Baiano com 10 times em cada divisão seria melhor solução para esse calendário apertado, até porque melhoraria também a divisão de receitas", disse o dirigente.

Acho ótimo também que os jogos do Baianão aconteçam aos domingos, mas, apesar de estar valorizando os torneios estaduais, vejo como equívoco por parte das federações de futebol do Nordeste dar mais valor aos seus campeonato locais do que à Copa do Nordeste. Os clubes do interior e as entidades que os representam precisam muito mais de Bahia, Vitória, Sport & Cia. do que o inverso.

Portanto, nada mais racional do que privilegiar o evento regional com jogos aos fins de semana. Times que disputam o Nordestão e seu respectivo campeonato estadual poderiam atuar nos torneios locais apenas nas quartas e quintas-feiras, voltando aos domingos (ou sábados) na medida que forem sendo eliminados da outra competição.

Fazer essas mudanças, entretanto, da diminuição de clubes e privilégio aos regionais ao invés dos estaduais, não agrada politicamente às federações e nenhum de seus presidentes no Nordeste teria vontade ou força para impor (até mesmo para propor) tais alterações. Somente a CBF seria capaz de fazê-lo, porque a ela todos dizem "amém, muito obrigado". Mas aí seria pedir demais, nem com um novo 7 a 1.

adblock ativo