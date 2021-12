O poeta João Cabral de Melo Neto, em seu fantástico 'Morte e Vida Severina', narra a história de um retirante que deixa o sertão em busca de uma vida próspera no litoral nordestino. No caminho, encontra vários outros Severinos, como ele. Uns sonham com uma vida melhor, outros se conformam com o que têm, mas todos, sem exceção, sofrem com a seca e com aqueles que se aproveitam da miséria do povo.

Sessenta anos após sua publicação, Morte e Vida Severina é uma boa metáfora da situação dos times nordestinos no futebol brasileiro. O pouco que eles têm, pode ser traduzido nas palavras do poeta como "a parte que te cabe deste latifúndio". São os parcos Estaduais, que começam esse fim de semana longe dos olhos do Brasil inteiro e com um público cada vez mais minguado nas arquibancadas.

Os Estaduais dão vaga no Nordestão. Esse, sim, torneio, com algum futuro, mas longe de poder saciar a sede dos torcedores ou alimentar um clube por um ano inteiro. A Copa do Nordeste - ajude-me poeta - "Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a conta menor que tiraste em vida". Aliás, o torneio só nasceu por um acordo que livrou a Globo e a CBF de uma multa milionária, fruto de um processo da Liga do Nordeste pelo rompimento unilateral de um contrato de três anos com a emissora, avalizado pela Confederação. "Mas a terra dada não se abre a boca", então, seguimos fingindo que está tudo bem.

Não consigo aceitar que os clubes do Nordeste não se unam contra a atual estrutura do futebol brasileiro. Em bloco, ao lado de suas respectivas federações estaduais, acabaram de apoiar a manobra do ex-presidente Marco Polo Del Nero para colocar em seu lugar, como mandatário interino, Antônio Carlos Nunes de Lima, o 'Coronel Nunes' (o nome não poderia ser mais apropriado para esse texto).

Por que a Liga do Nordeste não se junta à Primeira Liga (Rio-Sul-Minas) para tentar derrubar de vez os desmandos da CBF? Juntas, as entidades têm 13 das 20 equipes da Série A e 9 dos 20 times da Série B. O momento hoje é o mais propenso em toda história para uma transformação das funções da CBF como entidade mandatária do futebol brasileiro. Uma Liga Nacional daria aos clubes, ao menos, o poder de organizar os campeonatos interestaduais do país, com um calendário mais racional, que respeite o torcedor e as equipes que realmente tratam o esporte com profissionalismo. Caberia à Confederação controlar a Seleção Brasileira, como acontece na maioria das grandes potências do futebol.

Neste cenário, o Nordeste poderia ter vez. Seria difícil competir com o poder financeiro de regiões onde a economia já é forte, mas haveria uma margem para maior crescimento e um desnível menor das desigualdades.

Severino, em seu curso, assistiu lentamente à morte do rio Capiberibe, assim como nossos clubes veem tudo definhando em torno deles. Quando finalmente chegou em Recife, ele descansou à sombra de um muro de um cemitério, onde reencontrou-se com a morte ao ouvir a conversa de dois coveiros sobre o enterro de mais um Severino, que chegara do sertão. Jogar a Série A para ser figurante, é chegar ao litoral e se deparar com a dura realidade de não poder viver, mas, no máximo, sobreviver, ou "morrer de morte igual, a mesma morte severina". É preciso mais, muito mais...

adblock ativo