Será uma surpresa, das grandes, se Bahia e Vitória não amanhecerem nesta segunda-feira na Série B do Brasileirão. Ainda que haja chances, sobretudo para o Vitória, dificilmente o Palmeiras vai deixar de vencer sua partida contra o Atlético-PR. Em casa e com 40 mil torcedores a seu favor, contra um adversário que vai atuar com um time misto e desmotivado, somente a ruindade do Alviverde Paulista pode tirar dele próprio a vaga na 1ª Divisão de 2015.

Ainda que não pensemos assim, pois somos torcedores e a maioria de nós tem um orgulho danado do futebol baiano, surpreendente mesmo seria o Rubro-Negro reeditar sua fantástica campanha de 2013. Numa análise fria, Bahia e Vitória vão colher neste final de semana aquilo que têm plantado no Fazendão e na Toca.

Bahia e Vitória têm estrutura de Série A - com CT, divisões de base e ótimos campos de jogo (o Leão ainda tem seu próprio estádio), além de torcidas de primeira. Mas isso a maioria dos concorrentes na 1ª Divisão também tem. O problema é que isso não é suficiente, pois boa parte dos clubes da elite do Nacional (um grupo de aproximadamente 14 equipes), sobretudo os do eixo Sudeste-Sul, possui melhores receitas e patrimônio. Como a dupla Ba-Vi em pouco difere sua maneira de administração em relação aos demais, nada mais natural que os baianos passem a maioria dos campeonatos a lutar contra o rebaixamento.

Esta situação faz com que Bahia e Vitória não tenham margem para erros administrativos no futebol. Qualquer vacilo ou escorregão pode corresponder a uma temporada de fiascos, como está sendo 2014 para ambos.

Não compreendo o conformismo (ou incapacidade) da dupla Ba-Vi em não se rebelar contra isso. Há anos dirigentes tricolores e rubro-negros só dizem 'amém' à CBF e à maneira como administra o futebol brasileiro. O mesmo acontece com a Federação Bahiana de Futebol, que também só diz 'sim' à Confederação.

Mas digamos que, até por opção, o caminho escolhido fosse esse mesmo, das faltas de coragem e de articulação política, por que seguir com a mesmice na maneira de administrar também? Não se pode deixar a maré e o vento levarem o clube para ver aonde vai dar, porque o destino todos nós já sabemos, temporadas a fio, que é este elevador entre a 1ª e 2ª Divisões.

Se os dirigentes de Bahia e Vitória não ousarem, politicamente e/ou administrativamente, estaremos fadados a sermos medíocres o resto da vida. Eu não sei viver assim. Não me conformaria se tivesse que viver assim, e não entendo como os anos passam, os mandatários mudam, e a mesmice segue inabalada. Não é uma questão de 'ou Tudo ou Nada', mas de ter uma real ambição, para além de discursos hipócritas ou desprovidos de qualquer base de conhecimento.

Ao menos, esta mesma estrutura nefasta garante que Bahia e Vitória, caso caiam mesmo para a Série B, joguem a competição do ano que vem como favoritos ao acesso. Mas acredito que isso seja muito pouco para você também, torcedor, não é não?

