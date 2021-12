Mais do que belas histórias

A Paralimpíada é sempre um prato cheio para o jornalismo. No dia a dia da cobertura esportiva, repórteres e editores caçam loucamente - sem muito sucesso - relatos que saiam da mesmice factual de treino e jogo dos clubes do futebol. No esporte paralímpico, são tantas as possibilidades narrativas, graças às inúmeras histórias incríveis de superação, que às vezes fica até difícil decidir o que destacar.

Trabalhar com as biografias dos atletas é muito bom e está no DNA do jornalismo esportivo. Aliás, a riqueza de um personagem está no código genético de qualquer boa narrativa. Contudo, tenho um problema com isso. Quando focamos demais no contexto, muitas vezes deixamos de observar, avaliar e curtir (por que não?) a essência de um conteúdo, seja ele um evento esportivo ou uma obra de arte.

Mais do que ser um evento recheado de boas histórias, a Paralimpíada é formada por competições esportivas onde o domínio do corpo está sempre em constante mutação. Sua maior beleza está na adaptação dos para-atletas a regras e técnicas originalmente estabelecidas e desenvolvidas para esportes praticados por pessoas sem deficiências motoras, visuais ou mentais.

É incrível pode assistir a uma mesma prova de natação em que os competidores têm diferentes tipos de deficiência. Pode observar lado a lado um biamputado e um portador de paralisia nas pernas, em busca de equilíbrio, velocidade e flutuação, é tão estimulante para mim quanto ver uma disputa de Bolt x Gatlin ou Djokovic x Federer.

Esportivamente, o ponto baixo de uma Paralimpíada é que ainda há muito desequilíbrio nas disputas. Mesmo subdividindo as modalidades em muitas categorias, em boa parte das provas existe ainda um desnível alto entre os atletas. Se as diferenças estivessem nos centésimos e não nos segundos, nos centímetros e não nos metros, certamente o evento seria ainda mais atrativo.

Acredito, porém, que isso seja apenas uma questão de desenvolvimento do movimento paralímpico, iniciado apenas em 1960. Aos poucos - ainda que numa velocidade longe da necessária - o mundo trata os portadores de deficiência com mais respeito, situação que se reflete diretamente nos Jogos, com a possibilidade de o esporte atingir mais pessoas daqui em diante. Hoje, há ainda claramente um desequilíbrio na questão do acesso a estruturas adequadas para a prática do desporto paralímpico. Não apenas em relação ao ambiente de treino e equipe suplementar de preparadores e treinadores, mas em muitas modalidades a qualidade e tecnologia de um equipamento são tão importantes quanto o talento de um para-atleta.

Acredito que esse panorama vai evoluir rapidamente nos próximos ciclos paralímpicos, o que fará com que as diferenças de performance fiquem também mais equilibradas. De qualquer forma, não importa quando isso acontecer: por si só a Paralimpíada tem força para muito além das espetaculares histórias de ida de seus atletas.

