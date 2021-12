Longa caminhada

Há um pessimismo (quase desespero) muito grande, por parte da torcida e da imprensa, em relação ao futuro de Vitória e Bahia no Brasileirão 2016. Tomam por base, sobretudo, o rendimento dos times no fraquíssimo Baianão, que por não possuir qualquer clube entre as Séries A e C, exceto a dupla Ba-Vi, não pode ser parâmetro para nada. Em geral, há excesso de criticas aos elencos e cobrança por reforços, o que é feito quase que indiscriminadamente, sem devidamente compará-los aos rivais que enfrentarão no 2º semestre.

Os guias das Séries A e B, que publicamos ontem e hoje, respectivamente, mostram bem que em termos de elenco, os times baianos estão suficientemente qualificados para alcançarem seus REAIS objetivos no Brasileirão: manter-se na elite, no caso do Vitória, e alcançar o acesso, para o Bahia.

Hoje, o Leão é superior, ao menos em termos de plantel, a cinco equipes (Santa Cruz, Chapecoense, Figueirense, América-MG e Coritiba), ficando ainda praticamente empatado com outros quatro clubes (Sport, Atlético-PR, Botafogo e Ponte Preta). Lesões e circunstâncias pontuais podem fazer com que o Rubro-Negro balance entre os dois grupos, mas em minha leitura a base é boa o bastante para dizer que numa corrida contra a degola, o Vitória é favorito ao pódio.

Às avessas, o mesmo vale para o Bahia. Dos times da Série B, seu elenco só pode ser comparado ao do Vasco, favorito ao título, e ao do Goiás. Times como Ceará, Náutico, Avaí e Joinville estão perto, mas sem a mesma força dos três primeiros. Acho difícil que o Tricolor fique fora do Top 4.

O contexto para Bahia e Vitória é bom, mas o campeonato por pontos corridos é longo e, no Brasil, o passar de sete meses pode mudar tudo. Reforçar elencos é dever dos clubes. Só que isso não pode acontecer abruptamente ou em doses cavalares de mudança. Atualmente, sobretudo para a dupla Ba-Vi, mais importante do que contratar bem é lutar para que seus planteis não sejam dizimados pelas ofertas do futebol europeu na janela de meio do ano. Lembram-se de 2015? Bem na fita, o Tricolor perdeu Titi e Bruno Paulista, e acabou sem o acesso. Já o Leão não perdeu ninguém e ainda se reforçou, PONTUALMENTE. A vaga na 1ª Divisão chegou com uma rodada de antecedência.

O momento é de calma e paciência. E Vitória e Bahia têm atuado muito bem no mercado nesta temporada. Poucas contratações, e a maioria delas efetivas. Por seus orçamentos, ainda que maior que os de seus adversários com mesmos objetivos, o risco na vinda de reforços deve ser mínimo, por mais necessários que sejam.

O Brasileirão - e seus 38 jogos por time - premia a consistência. E, acredite torcedor, pelas justificativas que dei anteriormente, este é um fator que hoje joga a favor de Bahia e Vitória. Prudência, portanto, nas contratações (para os clubes) e nos comentários (para torcida e imprensa), é uma arma de valor inestimável na batalha que se encerra apenas no fim do ano. Boa sorte a todos nós!

