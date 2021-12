Ideal olímpico x Realidade

No início deste mês, tive uma das minhas melhores experiências relacionadas ao esporte ao visitar o museu do Comitê Olímpico Internacional (COI), na cidade de Lausanne, na Suíça. Divertido e com um incrível acervo (lembrou-me muito o museu da Literatura Brasileira, em São Paulo), o local é de emocionar qualquer fã de esporte a cada sala, pavilhão ou jardim. Mas uma coisa me deixou um pouco desconfortável naquele dia. Na verdade, é algo que já me incomoda há tempos: a hipócrita ode ao ideal olímpico de que "O importante é competir" e ao conservadorismo do espírito amador dos Jogos.

Segundo o historiador britânico John Goodbody, o lema de que "Ganhar não é tão importante quanto participar" surgiu nos Jogos de Londres, em 1908. O Barão de Coubertin, principal cabeça no grupo que criou as Olimpíadas Modernas, adotou a frase (com adaptações). Justo, mas também cínico. Por que competir, então? Por que não fazer dos Jogos uma grande exibição? Entendo até que, individualmente, o ideal funcione. Participar da Olimpíada é uma honra e significa que você pertence à elite do esporte mundial. O problema é que o COI jamais respeitou esse lema para além disso, organizando o evento com ranking de países, separando atletas e nações entre vencedores e perdedores.

E isso não é ruim. O ambiente esportivo é, por natureza, competitivo. O que me incomoda é que o COI insiste em vender essa ideia de evento participativo, essencialmente amador, como pano de fundo de algo que passa ao largo do romantismo.

Desde os primórdios há registro de inúmeras reclamações de condutas antiesportivas e de 'vistas grossas' do COI em benefício dos mais forte, dos donos da casa ou dos países mais tradicionais. E com a passagem dos anos, cada vez mais esse caráter idealista e amadorístico foi se enfraquecendo, com o fim dos cartolas e atletas abnegados, ou com a forte moeda política e econômica que se tornou sediar uma Olimpíada.

E tem mais: o COI sabe - e nada faz - que hoje o esporte de alto nível não é saudável para os atletas. E nem entremos aqui no polêmico tópico do doping. Fiquemos apenas na prática demolidora de músculos, tendões e ossos que é levar o corpo humano ao seu extremo por conta de uma atividade esportiva. O que vale é competir?!!!

Repito. Não vejo, de verdade, um problema na lógica competitiva do esporte. Gosto dela. Ela reflete um outro ideal olímpico que segue sendo atual e que combina bem mais com os Jogos da antiguidade e da modernidade: a reverência ao "mais alto, mais rápido e mais forte". Nas narrações de Homero e seus pares gregos, ou nas páginas de jornais dos séculos XIX, XX e XXI, as histórias olímpicas que ficam e que chamam a atenção do mundo são sobre o caminho e esforços para se alcançar a excelência numa modalidade.

Que o COI louve a Olimpíada como um encontro, sem igual, entre os melhores do esporte, ou como uma festa abraçada pelo mundo em ode aos atletas e às modalidades, mas não me venha com essa de que o importante é competir. Nunca foi!

