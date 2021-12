Futebol é cruel

"Futebol é uma coisa cruel. Ao menos a gente sabe que uma vez uma coisa dessa acontece contra você, mas no ano seguinte vai a seu favor". Abalado, foi com essas palavras que o goleiro Roger, do Vitória, lamentou a perda do título de 1994 do Leão, após sofrer, aos 46 minutos do 2º tempo, o famoso gol de Raudinei, que deu o troféu de bicampeão ao Bahia.

Por que lembro do episódio, se nada neste momento remete àquele que é um dos mais famosos tentos já marcados no futebol baiano? Na verdade, o esporte no Estado em nada tem a ver com a resposta. Nem o Bahia nem o Vitória, para ser mais preciso. Roger é personagem dessa coluna por um lance que completou 20 anos na última quinta-feira. Em 24 de junho de 1995, 10 meses após vislumbrar que sua sorte mudaria caso um capítulo semelhante ao vivido no ano anterior voltasse a ocorrer, Renato Gaúcho, de barriga, aos 42 da etapa final, condenou o arqueiro a uma nova e histórica decepção, com o Fluminense tirando o título carioca do Flamengo nos minutos finais.

Roger foi um ótimo goleiro, mas não tinha a mesma sorte na hora de tomar decisões, tanto na hora de escolher as palavras para uma declaração pós-jogo, quanto na hora de assinar seus contratos. Em 1997, com a saída de Zetti do São Paulo, assinou com o clube paulista justamente no momento de ascensão de um tal Rogério Ceni. Resultado: tornou-se um reserva eterno no Tricolor.

Em 1999, foi emprestado para o Vitória, mas viu o jovem Fábio Costa subir da base e ser titular do time que chegou às semifinais do Brasileirão. Em outubro daquele ano, criou polêmica ao posar nu para a G Magazine. Em 2000, trocou o Leão pela Portuguesa, 17ª colocada na Copa João Havelange. Voltou então para o São Paulo, onde ficou até 2005, saindo justamente antes de o Tricolor Paulista conquistar o tricampeonato mundial, contra o Liverpool. Depois disso, jogou ainda no Santos e no Botafogo, onde encerrou a carreira para jogar futebol de areia, em Portugal.

O futebol realmente foi cruel com Roger. Muito cruel.

CPI e MP

Passado o hype da indignação dos políticos brasileiros com a corrupção na Fifa e na CBF, eis que agora as coisas parecem ter voltado ao normal em Brasília. A CPI do Futebol foi novamente protelada durante a semana, porque o PMDB, partido que tem fortes ligações com a CBF (o 2º filho de José Sarney, Fernando, é um dos vice-presidentes da entidade, por exemplo), não indicou seus senadores para compor a comissão. A empreitada do senador Romário inevitavelmente vai sair do papel, mas a ideia é adiar o máximo possível seu início, para que a confederação tenha tempo para organizar sua defesa e mover os seus 'pauzinhos'.

É a mesma tática da entidade usada em relação à Medida Provisória de renegociação das dívidas dos clubes brasileiros. Protelando votações e enchendo as pautas com 'sugestões', a 'Bancada da Bola' quer que a MP caduque, passando de seu prazo de validade. Após ter seu relatório aprovado numa manobra nada usual, com a presença de apenas quatro deputados, aproveitando que a sessão teve um atraso em massa dos políticos ligados à CBF, a MP tem agora apenas até o dia 17 para ser aprovada na Câmara e no Senado. Caso contrário, perderá a validade.

