Fim do suplício

Domingo chega ao fim uma das mais desinteressantes temporadas de estaduais de todos os tempos. Na verdade, não lembro, desde que me entendo por gente e fã obsessivo por esporte, de um conjunto de campeonatos, Brasil afora, de tão pouca emoção e tanto desprestígio. E não me importa se teremos decisões um Ba-Vi 'apimentado' na Fonte Nova, o América-MG podendo ser campeão em Minas, ou o clássico Sport x Santa Cruz pegando fogo em Recife. No conjunto da obra, excetuando algumas finais, foi o show de horrores e a pouca atratividade que prevaleceram.

Dizer que os estaduais são torneios inócuos para os mais importantes clubes do país é chover no molhado. A maioria dos analistas e torcedores mais críticos já repetem isso há anos. Eles sabem que apenas o Paulistão e o Carioca pagam aos times o suficiente para fazer valer à pena disputar o torneio. No restante do Brasil, sobretudo comparando suas receitas as do Brasileirão (Série A ou B), os estaduais são deficitários e tomam quase ¼ do calendário dessas equipes. O fato força o Nacional a ter jogos apertados, no meio de semana, reduzindo também o tempo de pré-temporada.

Os clubes poderiam até usá-los como uma pré-temporada extensa, testando formações e jogadores para o Brasileiro, mas isso não acontece. Pior: um mau estadual leva as amadoras diretorias a dizimarem elencos e comissões técnicas após poucos dias de trabalho. Sucumbem a uma pressão que, na verdade, não existe, afetados pela bradação forçada de uma imprensa sem pauta ou pelos embates diretos com os maiores rivais em clássicos locais.

Suas fórmulas, cada vez mais enxutas (pois até mesmo a CBF sabe que não há como sustentar torneios tão ruins), não servem aos propósitos dos pequenos, que precisam de um calendário para uma temporada completa para sobreviver e crescer, nem dos grandes, forçados a atuar contra adversários fracos, em gramados e estádios ruins, e quase sempre duas vezes por semana, sem tempo para treinos adequados ou aos necessários repousos. Além disso, não raramente os formatos de disputa são confusos, cheios de pormenores nos regulamentos.

As médias de torcedores nos estádios demonstram bem a 'tese do desinteresse coletivo'. Em todo o país, apenas o Paulistão tem público superior a 5 mil por partida (7.216). E mesmo assim o torneio não pode ser considerado um sucesso. Inchado, com 20 clubes, o estadual foi deixado de lado pelos grandes da capital, por conta da disputa da Libertadores.

Não quero o fim dos estaduais. Gosto do fato de os grandes clubes poderem circular por algumas cidades de seus estados, dando a oportunidade aos pequenos de atuar contra equipes mais qualificadas. Só que isso não precisava acontecer em estádios tão desestruturados, em gramados tão ruins e, sobretudo, num espaço de tempo tão curto. Por que não podem ser disputados nas datas livres de meio de semana no decorrer de todo o ano, ao invés dos apertados três primeiros meses da temporada? Por que fórmulas tão mirabolantes, ao invés de um torneio tipo copa, com uma 1ª fase de pontos corridos para os clubes que não estiverem nas Séries A, B, C e D do Brasileirão?

A resposta é que as Federações, que compõem o principal colégio eleitoral da CBF, não querem. E na onda dela vão os inúmeros clubes semiprofissionais, que têm muito mais cara de amadores do que de aspirantes à elite. Times que não querem ser grandes e que não deveriam existir no futebol profissional.

E enquanto isso tudo não muda, fica aqui, de novo, minha celebração pelo fim dos estaduais 2016, no domingo. Ufa, sobrevivemos mais uma vez!

