Feliz Copa, triste Copa

Em campo, a Copa do Mundo teve um início sensacional. Nos três primeiros jogos, bom futebol, duas viradas, muitos gols, e erros de arbitragem, para dar um tempero. Mas se dentro das quatro linhas está tudo mais do que bem (escrevo esta coluna antes do temível Chile x Austrália), fora delas alguns episódios mostram o quanto nós brasileiros temos que evoluir como sociedade.



Não falo aqui, de maneira alguma, dos legítimos (e esvaziados) protestos contra a Copa e da excessiva (e, às vezes, descabida) violência policial na repressão dos mesmos. Não quero abordar, sequer, os inúmeros problemas que brasileiros e turistas estão enfrentando para chegar aos estádios ou para conseguir voltar para casa em dias de jogos. O assunto é fora de campo, mas não chega a sair das arenas: está na escancarada falta de civilidade e educação nas arquibancadas.



Em dois dias de Copa do Mundo, já foram três exemplos fortes. Nada que me surpreenda, diga-se de passagem, já que no dia a dia do nosso futebol estamos acostumados a ver cenas tão nauseantes ou ainda piores do que assisti nos últimos dias. Começou no jogo do Brasil, com os grosseiros xingamentos à presidente Dilma Rousseff. Não gosto de seu governo, mas mandá-la, em coro, "tomar no cu", foi de uma covardia e falta de educação envergonhantes.



O pior aconteceu ontem, na Fonte Nova. Primeiro, com as vaias e outros tantos xingamentos ao centroavante Diego Costa, brasileiro que naturalizou-se espanhol e preteriu a Seleção Brasileira em detrimento da equipe europeia. Dotados de uma raiva explicável apenas pelos falsos moralismo e nacionalismo, torcedores arrogantes arrotaram toda ignorância de quem não sabe conviver com 'o outro' ou com quem pensa e age de maneira diferente.



Por fim, que triste ver a recorrente, irritante e infantil homofobia com os berros de "Piqué, viado" nas arquibancadas da Fonte. O Brasil evoluiu tanto nos últimos anos em relação aos direitos de LGBTs, mas o estádio de futebol (na verdade, arenas de qualquer esporte) segue como um reduto altamente homofóbico, machista e sexista. Que triste!



Daniel Alves



Há pelo menos duas temporadas o futebol do baiano Daniel Alves não é mais o mesmo. Se antes ele compensava ofensivamente sua baixa estatura na defesa, hoje essa equação já não é mais favorável para sua titularidade absoluta na Seleção.



Maicon é, desde 2010, mais efetivo e produtivo para o time do que ele e acho é bem possível que até o final do Mundial ele perca a posição para o ala da Roma (ITA). Além de combater melhor o jogo aéreo adversário, o ex-cruzeirense tem treinado bem e mostrado bom futebol quando requisitado por Felipão.





