Feito a Facão

Já perdi a conta do número de vezes que já havia reclamado aqui do fato de a Bahia não ter um time sequer disputando as principais ligas de esportes olímpicos do Brasil. E minha espera, finalmente, acabou, e justamente com a modalidade a qual me dediquei por mais de oito anos como atleta: o basquete. A partir desta quarta-feira, quando o Vitória/Universo entrar em quadra no ginásio de Cajazeiras (quase um ano após sua inauguração), contra São José, pela NBB, poderemos finalmente acompanhar em Salvador uma equipe local disputando um torneio de elite, de maneira consistente e não-esporádica.

Comemoro muito a notícia, mas estou longe de estar feliz com a situação. O time de basquete caiu de paraquedas em Salvador. A vaga da equipe baiana era a do Uberlândia, que abriu mão de seu posto na elite nacional por conta do alto custo de investimento para disputá-lo: cerca de R$ 2 milhões. Daí a Universo (Universidade Salgado de Oliveira), sabendo do mercado aberto na Bahia, teve toda a iniciativa para trazer a equipe para cá. De trabalho baiano, quase nada...

Nem mesmo a utilização do ginásio de Cajazeiras foi tranquila. Houve resistência por parte da administração do equipamento pela troca de piso e quase que os jogos da equipe foram parar em Lauro de Freitas, cidade que tem se mostrado muito mais atenta a suas possibilidades esportivas que Salvador.

Digo isso porque do mesmo jeito que chegou aqui de paraquedas, a equipe pode lançar novo voo para outra cidade na temporada que vem. Não há um projeto de médio ou longo prazo. Como foi tudo muito repentino (há três meses nem se cogitava tal possibilidade), ninguém faz a menor ideia de como será o acolhimento ao esporte por aqui. Não houve pesquisa, não houve campanha de marketing...

Ainda que ter um clube na NBB seja um importante primeiro passo (com paraquedas ou sem), é preciso compreender que o que a Bahia precisa não é de times na elite do esporte nacional, mas de mostrar capacidade de mantê-los por aqui. Isso seria fruto não do investimento pontual e temporário em uma única modalidade, mas da formação de uma cultura esportiva iniciada nas escolas e prolongada nas áreas de lazer da população.

No fim, tudo foi feito às pressas e 'a facão'. Portanto, bons resultados e lotação no ginásio estão longe das expectativas, apesar da boa qualidade de alguns dos jogadores e do bom nome do técnico Régis Marreli (SP). De qualquer modo, boa sorte ao Vitória! Estarei lá no ginásio para a estreia e torço muito para que a empreitada dê certo. Só não apostaria minhas fichas nisso...

