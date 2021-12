Fazer a aposta certa

O Brasil é o país dos raios, onde há a maior incidência do fenômeno em todo o planeta. Dos 3 bilhões que golpeiam a Terra durante um ano, 100 milhões desabam por aqui. Ainda assim, a sabedoria popular diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar.

Mas na Bahia, ou melhor, no Bahia, para felicidade da nação tricolor, cai sim, e chama-se Bruno Paulista, herdeiro de Anderson Talisca, que passou como um relâmpago (perdão pelo trocadilho) no time profissional e hoje é titular absoluto do Benfica (POR).

Tem sido raro, muito raro no futebol brasileiro, o surgimento de jogadores que atuem com desenvoltura em diversas funções no meio de campo. Crias da base do Bahia, os canhotos Talisca, 20, e Bruno, 19, são assim. Tratam bem a bola e possuem bom arremate, passe e visão de jogo. Se não são exímios marcadores, ao menos usam de sua juventude para fazer a composição defensiva de maneira satisfatória.

Obviamente, Talisca é um jogador mais completo que Bruno. Chega ao ataque com mais facilidade e marca gols. É mais marrento e confiante também, o que lhe prejudicou nos primeiros passos como profissional, mas que também se revelou essencial para seu crescimento no futebol.

Bruno, que já foi lateral esquerdo nas divisões de base, é mais contido com câmeras, microfones e na hora de entrar na grande área, mas isso não significa que tenha menos talento ou que seu futuro possa vir a ser menos brilhante em relação ao seu ex-companheiro de clube.

O importante nesse momento é o Bahia saber trabalhar com o jogador, e que o técnico Sérgio Soares não cometa o mesmo equívoco de Cristóvão Borges em 2013, quando não confiou em Talisca por ele ser jovem demais (algo que repete no Fluminense com frequência), ao passo que em campo ninguém era capaz de desempenhar sua função. Não há hoje no Tricolor um atleta com a capacidade ou potencial de Bruno Paulista, e será difícil contratar alguém assim ao longo da temporada.

O cliché e frágil argumento de que "não se pode colocar um peso tão forte nas costas de um menino" não pode prevalecer. É para isso que qualquer grande clube deve possuir profissionais como psicólogos e bons treinadores.

É preciso entender que, ainda que ele não seja um jogador maduro, é, de longe, o de melhor desempenho em sua função. O trabalho deve ser feito para que Bruno não sinta a tal 'sobrecarga'. Deixá-lo na reserva, como aconteceu com Talisca naquela temporada, é o caminho mais fácil para contornar o 'problema', quando na verdade o clube precisa tratá-lo.

Se Bruno Paulista será um craque de futebol, é difícil dizer. Com 19 anos eu achava que seria engenheiro civil ou atleta. Para ser feliz, acabei jornalista. Do mesmo jeito que obstáculos e oportunidades me fizeram mudar de caminho, o jovem jogador do Bahia pode ter seu promissor destino alterado por uma contusão, problemas pessoais e familiares, ou vocação profissional. Mas é dever do Tricolor oferecer todas as ferramentas e chances para que tenha sucesso.

