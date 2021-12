Falta olhar para frente

Dois fatos essa semana deixaram claro como a dupla Ba-Vi não possui consistência administrativa em seus departamentos de futebol. E nem vou pontuar aqui o grave e vergonhoso atraso de salários no Bahia (esse papo de 'doença crônica dos clubes do país' não cola). Falo mesmo do que acontece em termos de planejamento, nas estratégias por trás das montagens dos times e da política de médio e longo prazos para o sucesso das equipes.

Na quarta-feira, quando entrou em campo contra o Goiás, o Vitória - que se agigantou no futebol brasileiro a partir da década de 1990, por conta dos inúmeros bons jogadores naturais de suas divisões de base - não tinha um atleta sequer formado na Toca do Leão. No banco, tinha só Marcelo, José Welison e Willie.

No domingo e ontem, o Bahia, que sofre horrores com a falta de criatividade de seus meio-campistas e que não encontrou (nem vai encontrar) um substituto para Talisca no setor, viu Helder e Diones, dois jogadores que têm contrato com o Esquadrão e que atualmente estão emprestados a Coritiba e Chapecoense, respectivamente, decidirem partidas importantes em seus novos clubes.

Tanto para o Tricolor quanto para o Rubro-Negro, esses fatos não poderiam passar de meras coincidências, mas não são, e refletem como ambos não conseguem montar seus times com os 'materiais' que possuem em mãos. Por que os atletas da base são tão rapidamente esquecidos após os primeiros insucessos? Por que arriscar trazer jogadores para reposição com as mesmas características (quando não piores) daqueles que 'não deram certo'?

Não é uma questão de falta de paciência, mas de planejamento ou de política de contratação. Do time titular do Vitória na última quarta-feira sabe quantos jogadores têm contrato para iniciar 2015 no clube? Apenas Gatito Fernandez, Nino, Kadu e Juan. E sabe quantos laterais direitos o Bahia já trouxe para a atual temporada, tendo emprestado Madson ao ABC? Foram três: Galhardo, Roniery e Diego Macedo, sendo que o titular é o prata da casa Railan.

Por que não há metas a serem cumpridas pelos dirigentes e departamentos técnicos de futebol? Do tipo: ter, ao menos, 33% do elenco formado por pratas da casa. Ou ainda: 66% do plantel ter contrato superior a dois anos com o clube. O que vemos na Toca do Leão e no Fazendão é uma grande falta de sintonia entre dirigentes e técnicos nesse sentido.

Mais do que ter mais dinheiro, Bahia e Vitória precisam saber utilizar direito as receitas das quais dispõem. Cada contratação, cada empréstimo, cada dispensa precisam ser trabalhados com mais profissionalismo e com uma visão menos imediatista. Gastam-se tempo e dinheiro demais com soluções sem futuro, e que acarretam apenas em mais desestruturação do elenco e dificuldades para a comissão técnica.

