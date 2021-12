Evolução, reinvenção e adaptação

Nos últimos 60 dias, dois ex-jogadores do Bahia têm ganhado as manchetes de jornais e programas de tevê pelo excelente futebol que vêm jogando. Consistentes e decisivos, o meia Talisca, no Benfica, e o atacante Gabriel, no Flamengo, têm feito a diferença para suas equipes.

Nenhuma surpresa do sucesso de ambos, sobretudo de Talisca, maior jogador formado na base do Bahia desde a saída de Daniel Alves. O detalhe está em como chegaram ao atual nível em que estão. Cada um ao seu tempo, ambos evoluíram em relação àquilo que mostravam em campo no Tricolor.

Gabriel é um caso clássico de persistência. Sem ter passado pela divisão de base de grandes clubes, o atleta precisou de um amadurecimento maior - tanto de seu futebol, cheio de vícios do típico jogador de baba, quanto psicologicamente - para florescer no Rubro-Negro, onde disputa competições de melhor nível (Carioca e Série A) em relação às que participava quando atuava no Tricolor (Baianão e Série B).

Apesar de ser destaque no Bahia por suas assistências e boa leitura de jogo, ele errava muitos passes e, afoito, sucumbia sob pressão. Hoje, participa intensamente das partidas e escolhe sabiamente o momento certo de passar, driblar ou chutar em gol. O tempo e a paciência deram a ele tudo o que precisava para vingar no Rio.

Já o multifacetado Talisca, assim como já havia feito em apenas poucos jogos pelo Bahia, reinventou-se. Aquele meia que cuidava mais das organizações das jogadas e que pouca vezes entrava na área do adversário, hoje faz de tudo no Benfica, como um ponta-de-lança das antigas. Artilheiro do Campeonato Português, ele agora, apenas poucos meses após deixar o Tricolor, usa seu corpanzil com muito mais eficiência, tanto para proteger a bola, de costas para a defesa, quanto para disputar bolas de cabeça na grande área.

Sua vaga na seleção brasileira sub-20 é mais que merecida e acho, de verdade, que a chance dele na equipe de Dunga acontecerá ainda em 2015. Talisca, contudo, exceto pelo seu início de carreira no Bahia, ainda não viveu uma crise desde que seu futebol explodiu. Tenho medo do que uma má fase, dele ou de seu time, possa provocar em sua cabeça, ainda imatura. De qualquer maneira, vê-lo jogar tem sido uma das maiores diversões da torcida tricolor, que morre de saudade a cada gol marcado por ele em solo europeu.

Marquinhos

Mais maduro do que Talisca ou Gabriel, Marquinhos, ex-Vitória, hoje no Cruzeiro, mostra como é importante a experiência para se adaptar a um time como o líder do Campeonato Brasileiro, que atua de maneira totalmente diferente do que o Vitória fazia enquanto ele esteve por aqui. Paciente e inteligente, ele encontrou seu lugar no time (ainda que não seja titular sempre) e será campeão cumprindo um importante papel na equipe mineira.

