Rótulos e preconceitos andam lado a lado com a desinformação. São fortes parceiros também daqueles que têm preguiça para o novo e abraçam o conformismo e a birra como forma de proteger a sua opinião. Em maiores e menores níveis, todos nós, sem exceções, convivemos com eles. Alguns, contudo, por consciência ou experiência, têm a virtude aprender mais rapidamente a se desprender dos estereótipos e das 'saídas fáceis'.

Torcedores e analistas de futebol usam esse recurso com frequência. E vão muito além do saudosismo e do "na minha época" para aniquilar argumentos diferentes dos seus. Para esses, jogadores que um dia foram ruins serão sempre cabeças de bagre, mesmo que as evoluções de cada um deles saltem a olho nu. Dunga e Cafu são só alguns exemplos de atletas que cresceram exponencialmente em campo ao longo de suas carreiras, mas que até o final delas carregaram consigo a pecha de pernas de pau.

Esta situação é mais ou menos o que acontece hoje com os principais volantes de Bahia e Vitória. Pelo lado do Leão, há muito tempo Amaral deixou de ser apenas raçudo para ajudar a dar ritmo e consistência ofensiva ao meio-campo Rubro-Negro, mas ainda há muita gente que cobre para a Série A a contratação de um frente de zaga que "saiba sair com a bola". No Tricolor, é o hoje reserva Feijão - e seu passado de "comedor de grama" - a vítzima de alguns ressabiados torcedores.

O fato é que em 2016 tanto Amaral quanto Feijão mostram uma clara evolução. No quesito defesa, o crescimento é similar, sobretudo no apoio aos zagueiros nos lances de bola aérea. Acionados constantemente em lances de falta, escanteios e tiros de meta, eles ganham hoje bem mais bolas nas disputas do que faziam num passado próximo. Por baixo, ambos fazem menos faltas e aprimoraram a saída de bola, ainda que a imaturidade de Feijão tenha custado ao Bahia a falha que originou o segundo gol do Vitória no Ba-Vi da 1ª fase do Baianão. Mas temos que olhar para o todo, e não apenas para um lance específico. Foram pouquíssimos seus erros defensivos na temporada.

Ofensivamente, mais importante do que melhorar seus passes (no caso de Feijão) ou chegar com mais frequência ao ataque (falando sobre Amaral), é que ambos estão bem mais consistentes e participativos. O Amaral e o Feijão que demoravam muito a tocar a bola para os armadores ou laterais já não mais existem. 'Livram-se' dela com velocidade e precisão. Se não fazem enfiadas de bola verticais e arriscadas frequentemente, dão melhores chances para que outros atletas possam fazê-lo, aumentando consideravelmente a produção de suas equipes.

Amaral é titular. Feijão, não. Perdeu a posição para o inconsistente Paulo Roberto, que, além de errar muitos passes, perde a maioria das disputas pelo alto. Fala-se bastante em quem vai fazer a diferença nos Ba-Vis que decidirão o título: Kieza, Edigar Junio, Marinho, Hernane... Pode ser até mesmo que eles decidam, lá na frente, mas apenas duas coisas tendem a desequilibrar o clássico: a vantagem do empate do Tricolor e a escalação (ou não) de Feijão na equipe principal.

