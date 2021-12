Erros de sempre

Jamais concordei com as políticas de contratações da maioria dos clubes de futebol do Brasil. Com o caixa deficitário e sem rédeas para frear gastos, a estratégia para encontrar o plantel ideal é baseada no acerto e erro, quase sempre a partir de listas de empresários sedentos para colocar seus atletas no mercado.

O resultado desse fenômeno a gente já conhece: equipes 'de aluguel' são formadas país afora, com clubes contratando de 25 a 40 jogadores por empréstimo em cada temporada, gerando ainda mais despesas para seus cofres, além de uma crescente falta de entrosamento do time e identidade com a torcida. A fórmula para parar esse ciclo é simples: paulatinamente fazer contratos mais longos com os atletas, além de calculadamente aproveitar mais jogadores das divisões de base entre os profissionais. Com paciência, em algumas temporadas forma-se um time consistentemente vencedor.

E é aí que não entendo o que faz o Bahia na temporada 2016, com suas 25 contratações e coleção de dispensas. Ainda que com dinheiro em caixa e trabalhando equilibradamente dentro de um orçamento previsto, não se pode abrir mão de um plano desesperadamente, como aconteceu após o Baianão.

Quem estaria rendendo mais hoje: Misael ou Zé Roberto? Por que trazer Renê Júnior para um time que já tem Feijão e Yuri na reserva? E Wesley Natã, vai estrear até o fim desta Série B? Não seria melhor alçar alguém dos juniores para ser reserva do reserva Vitor Rangel?

E os R$ 250 mil mensais de Thiago Ribeiro? Mesmo mal em campo, seu rendimento era melhor que o de Misael ou Allano, pelo menos por um tempo, enquanto tinha gás para correr atrás da bola. Segundo o próprio presidente do Esquadrão, Marcelo Sant'Ana, a vinda de Misael, Natã e Renê Júnior aumentou em 8% a folha de R$ 3,2 milhões do clube.

Apenas com os salários do trio somados ao que é gasto mensalmente com o inativo Thiago Ribeiro, lá se vão meio milhão de reais mal gastos. valor aliás, igual à folha do Brasil de Pelotas, por exemplo.

Os exemplos são do Bahia, mas o mesmo acontece no Vitória, com a contratação de diversos jogadores que chegam a Salvador para compor elenco, onerando significativamente o caixa de clubes que não têm isso tudo para gastar. Leão e Tricolor não têm o mesmo direito de errar que equipes como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Inter e Palmeiras.

Não sou insensato aqui ao ponto de desconsiderar as pressões de torcida e imprensa por times melhores e por mudanças. Nem sou estúpido ao ponto de não entender que toda administração acontece de maneira orgânica e que se adapta rapidamente às constantes mudanças de sua realidade. Contudo, esses erros de avaliação de elenco e de falta de critério em contratações vão além disso. E ainda que os resultados não venham em curto prazo, é preciso cultivar mais a cultura da coerência e da consistência nos modelos de controles de nossos clubes.

