Entende? Eu, não!

Pelé veio ao mundo com um talento sobrenatural para jogar bola. Tornou-se o maior jogador de futebol todos os tempos, um mito vivo, sendo reverenciado em qualquer (qualquer mesmo!!!) canto do planeta. Mas, se foi capaz de encantar o mundo com seu dom, o mesmo não se pode dizer de sua habilidade para administrar a carreira.

Se em campo ele era capaz de surpreender seus adversários com lances geniais e imprevisíveis, fora dele segue espantando a todos tomando as piores decisões possíveis, envolvendo-se e deixando-se manipular por pessoas sabidamente inescrupulosas, e emprestando seu nome a campanhas e nomes de procedência duvidosa.

Sempre me senti mal por isso. Porque ele foi espetacular pelo Santos e pela Seleção, revolucionando o futebol, transcendendo até mesmo a esfera esportiva, como fez Mohamed Ali enquanto lutava boxe. Mas, diferentemente do ídolo dos ringues, Pelé se perdeu na aposentadoria. Está rico, é verdade, e fatura muito mais milhões do que o fez como jogador, mas a custo de quê? Da década de 1980 para cá, exceto pela Lei Pelé - maior avanço em termos de lei esportivas que o Brasil já teve - são decepções atrás de decepções.

A última aconteceu na semana passada. E essa doeu ainda mais porque não atinge apenas a honra dele, mas a história do futebol. Sem qualquer necessidade, o Rei colocou a leilão, em Londres, cerca de dois mil ítens que marcaram sua carreira, dentre eles as três medalhas de campeão do mundo com a Seleção em 1958, 1962 e 1970, a bola do milésimo gol e um troféu Jules Rimet, criado especialmente para Pelé pela Fifa e pelo governo mexicano depois que ele conduziu o Brasil ao tricampeonato mundial em 1970.

O valor total das peças supera a casa dos R$ 10 milhões, e boa parte disso, de acordo com Pelé, irá para doação. Ele diz também que seu objetivo é que sua história possa se espalhar pelo mundo, por meio dos colecionadores particulares.

Mas e o museu do futebol em São Paulo?!!! E o do Maracanã?!!! E o museu Pelé, inaugurado em 2014, em Santos?!!! Não seriam esses os lugares mais pertinentes para essas peças, as mais importantes da carreira do atleta? Se não por doação, não deveriam ao menos ter o direito de prioridade de compra? Leiloando esses itens a qualquer um, Pelé praticamente joga fora parte da história do futebol. Não são objetos para coleções particulares, mas para grandes museus, nem que fossem para o da Fifa, na Suíça.

Pelé beijou Havelange, deu a mão a Teixeira quando ele estava por cair, envolveu-se com alguns dos piores empresários do mundo do futebol, e agora atirou no 'lixo' relíquias de valor inestimável. Realmente já não sei mais se quem é rei nunca perde a majestade. Essa monarquia tomou Doril. A não ser que você entre na esquizofrênica onda de que Pelé é Pelé, e Édson é Édson. "Entende"?

