Democracia vira livro

Em situação desesperadora no Brasileirão, o torcedor do Bahia ganha na próxima quarta-feira um presente singular. Não se trata de um alento ao provável rebaixamento à Série B.

Falo de um registro essencial de como aconteceu todo o processo de democratização do clube. Não apenas daquele episódio conhecido da maioria, do afastamento de Marcelo Guimarães Filho e da eleição de Fernando Schmidt, mas de uma história de luta que começou ainda na década de 1980 e que culminou num dos mais importantes movimentos de libertação dentro do futebol brasileiro.

Em meio à efervescente eleição que se aproxima, o 'ativista' Nestor Mendes Júnior, que deve ser candidato à presidência do clube no pleito de 13 de dezembro, brinda a todos nós com 246 páginas de um livro que conta como o Bahia deixou de ter dono e passa agora a ser governado, de 3 em 3 anos, por alguém de muito mais representatividade em relação à vontade dos sócios e da torcida.

Nunca Mais! - 25 anos de luta pela liberdade no Esporte Clube Bahia, que tem prefácio de Juca Kfouri, e será lançado no dia 26 de novembro, às 18h30, na Arena Fonte Nova. Na obra, Nestor faz justiça aos muitos 'heróis' que combateram o domínio político dos grupos de Paulo Maracajá e Marcelo Guimarães desde o final dos anos 1970.

Além dos diversos colaboradores dos movimentos oposicionistas do clube, personagens como o ex-presidente Antônio Pithon e o advogado Pedro Barachisio Lisboa, mesmo avessos a holofotes, ganham o merecido destaque por suas participações em todo processo.

Jornalista, Nestor faz da obra uma grande reportagem sobre o assunto e usa (e abusa de) declarações, documentos e artigos de jornais para contar sua história.

De leitura fácil, o livro é essencial para conhecer a situação atual do Bahia e obrigatório para aqueles que pretendem ir às urnas na eleição que se aproxima. Não pela provável candidatura do autor à presidência, mas porque deve ficar claro para todos os votantes que os tempos de ditadura no Tricolor acabaram. Nunca mais!

Candidatos

Dois jornalistas, ambos meus amigos, concorrerão à presidência do Bahia. Nestor Mendes Júnior e Marcelo Sant´anna são pessoas mais do que dignas de confiança e têm tudo para conduzir o Tricolor da melhor maneira nos próximos três anos.

O fato de conhecê-los bem, contudo, não significa que terão qualquer tipo de vantagem em relação à cobertura que o A TARDE fará da eleição.

Não sou sócio do clube e nem vou apoiá-los (ou qualquer outro concorrente). Nesta coluna e neste jornal, todos os candidatos terão as mesmas oportunidades, possuindo acesso livre a repórteres e editores, assim como poderão também serem criticados livremente, caso faça-se necessário. Viva a democracia!

Imprevisível

O resultado da eleição é de uma imprevisibilidade tão grande quanto a do pleito que reelegeu Dilma presidente da república. hoje, Antônio Tillemont tem nítida vantagem sobre os concorrentes, mas ninguém, além dele, chegou a trabalhar a candidatura. Não há favorito.

adblock ativo